Tin tức 24h qua: Cha dượng khai nguyên nhân thường xuyên đánh đập con riêng của vợ

Cha dượng khai nguyên nhân thường xuyên đánh đập con riêng của vợ

Khoảng 18h40 ngày 8/3/2024, Lê Đức Thắng (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã liên tục dùng tay, chân đánh vào người và đầu cháu bé là con riêng của vợ, gây thương tích. Khi về thấy con bị thương, mẹ bé đã đưa cháu bé đến khám điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Đến sáng 12/3/2024, gia đình mẹ cháu bé mới đăng tải clip lên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Xoài đã nhanh chóng xác minh vụ việc và bắt khẩn cấp đối với Thắng để làm rõ hành vi hành hạ trẻ em.

Đối tượng Lê Đức Thắng khai nhận tại cơ quan Công an.

Qua test nhanh, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Lê Đức Thắng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Đức Thắng khai do cháu bé thường xuyên lén lấy điện thoại nghịch ngợm nên không giữ được bình tĩnh và ra tay đánh đập cháu bé.

Đối tượng cũng khai nhận trước đó thường xuyên có một số hành vi đánh đập vì cháu bé không nghe lời. Quá trình này, mẹ ruột cháu bé cũng biết nhưng do sợ Thắng nên không dám báo cơ quan chức năng.

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại tòa nhà ở Ô Chợ Dừa

Ngày 12/3, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 9h43 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại khu vực kinh doanh cà phê tầng mái tòa nhà hỗn hợp (tòa nhà có 2 mặt tiền, 1 mặt trên đường La Thành và 1 mặt nằm trên đường Ô Chợ Dừa) thuộc phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội).

Tia lửa bắn ra như pháo hoa trong vụ cháy.

Theo Công an TP.Hà Nội, khu vực xảy ra cháy là khu vực kinh doanh cà phê tại tầng mái và một phần tầng 7 của tòa nhà hỗn hợp có diện tích khoảng 110m2, chất cháy chủ yếu là các vật dụng phục vụ kinh doanh gồm bàn, ghế, đồ uống...

Tại hiện trường, cảnh sát đã hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm và cứu nạn trên các tầng nhà. Cùng với đó, cảnh sát phun bọt chữa cháy, khoanh vùng để khống chế đám cháy, không để đám cháy phát triển và cháy lan ra các khu vực, công trình lân cận.

Đến 10h25 cùng ngày, đám cháy đã được cảnh sát dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Giao việc gần 4 tháng vẫn chưa làm, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình bị phê bình

Ngày 12/3, thông tin từ UBND tỉnh Thái Bình cho hay Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận vừa có văn bản phê bình Giám đốc Sở Y tế Phạm Quang Hòa khi chậm trễ trong triển khai nội dung công việc được giao.

Theo đó, ngày 18/11/2023, tỉnh Thái Bình làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế và ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai.

Giám đốc Sở Y tế Thái Bình bị phê bình vì được giao việc gần bốn tháng vẫn chưa làm. Ảnh minh hoạ

Đến ngày 28/11/2023, tỉnh ban hành công văn giao giám đốc Sở Y tế khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Y tế và các lãnh đạo tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay Sở Y tế chưa ban hành văn bản triển khai thực hiện kết luận của bộ trưởng Bộ Y tế, chưa chủ động, tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác y tế và tháo gỡ khó khăn cho ngành.

Trước sự chậm trễ này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phê bình giám đốc Sở Y tế khi không chủ động, tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành.

6 thanh niên ở Hà Tĩnh bị phạt 375 triệu đồng vì trốn nghĩa vụ quân sự

Sáng 12/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 375 triệu đồng đối với 4 công dân ở huyện Đức Thọ và 2 công dân ở thị xã Kỳ Anh vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của ban CHQS các địa phương.

Lễ giao nhận quân năm 2024 được tổ chức tại thị xã Hồng Lĩnh (Ảnh Tuổi trẻ Hồng Lĩnh)

Trước đó, ngày 26/2, huyện Đức Thọ và thị xã Kỳ Anh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Thế nhưng, có 4 công dân gồm: T.V.H. (SN 2005, ngụ xã Thanh Bình Thịnh); P.N.H. và P.H.Đ. (đều SN 2000, ngụ xã An Dũng), P.Q.T. (SN 2004, ngụ xã Liên Minh) ở huyện Đức Thọ và N.V.T. (SN 2005, ngụ phường Kỳ Thịnh); L.Đ.A. (SN 1999, ngụ phường Hưng Trí) thị xã Kỳ Anh vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Truy tố nam công nhân "đốt thử" sản phẩm khiến công ty cháy rụi

Ngày 12/3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Quốc Kiệt (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hoàng Long (22 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngoài ra, các bị can Đỗ Trọng Nghĩa, Nguyễn Hoàng Lâm Vũ, Lê Văn Khanh, Trần Minh Thiên cũng bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Kiệt tại cơ quan công an

Kiệt cùng những người trên là công nhân Công ty TNHH hai thành viên Việt Như Ý (gọi tắt Công ty Việt Như Ý) chuyên sản xuất bọc xốp bao trái cây, trụ sở tại xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Minh Trí làm chủ.

Ngày 26/4/2020, Kiệt dùng hộp quẹt bật lửa đốt vào vị trí đuôi của túi ni lông để thử xem xốp có cháy không. Khi xốp cháy, Kiệt dùng tay dập lửa nhưng không được. Lửa nhanh chóng lan ra làm cháy toàn bộ kho hàng và xưởng sản xuất, gây thiệt hại hơn 1,8 tỉ đồng

Các bị can Nghĩa, Vũ, Khanh và Thiên đều thấy và biết rõ nguyên nhân gây cháy là do Long đưa hộp quẹt cho Kiệt đốt nhưng không trình báo cơ quan công an, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]