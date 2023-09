Tin tức 24h qua: Bé 4 tuổi bị người yêu cũ của mẹ ném xuống sông

Bé 4 tuổi bị người yêu cũ của mẹ ném xuống sông

Liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi bị ném từ cầu Tôn Đức Thắng (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) xuống sông, sáng 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Cán bộ điều tra làm việc với Huỳnh Hồng Hải.

Trước đó, khoảng 11h30’, ngày 11/9, người dân phát hiện Hải đứng trên cầu Tôn Đức Thắng ném cháu bé khoảng 4 tuổi xuống sông Long Xuyên, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Còn cháu bé may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (SN 1984, con trai ông Thọ) đang điều khiển ghe chở lúa đi ngang, kịp thời phát hiện cứu vớt cháu bé an toàn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Hải có quan hệ tình cảm yêu thương với T.T.V. (SN 1991, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) một thời gian rồi chia tay nhau. Đến năm 2018, V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (SN 2019) nhưng V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải. Ngày 10/9, Hải điện thoại mời V. xuống nhà Hải ăn đám giỗ nên V. đưa con đi cùng. Đến khoảng 10h30 ngày 11/9, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi, khi Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng rồi ném bé K. xuống sông.

Gốc cây si xuất hiện hình dáng "khuôn mặt người", dân ùn ùn kéo đến khấn vái

Bắt đầu từ hôm 9/9, người dân phát hiện trên vỏ gốc si trong chợ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai có một mảnh vỏ cây sáng hơn xung quanh, kết hợp với phần rễ cây nên nhìn trông giống như khuôn mặt người.

Gốc cây si xuất hiện hình dáng "khuôn mặt người"

Ông Hà Đức Bình, Trưởng Ban quản lý chợ xã Nghĩa Hưng, cho biết cách đây 13 năm, khi thành lập chợ xã Nghĩa Hưng thì cây si này đã được trồng trong sân, phía trước chợ để tạo bóng mát. Cách đây hơn 1 tháng, cây này cành lá sum suê, có nguy cơ gãy đổ vào mái chợ nên đã tiến hành cắt cành cho gọn lại.

Ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, cho biết chính quyền xã đã phải cử lực lượng công an, trật tự xã đến khu vực chợ để đảm bảo an ninh trật tự. Tại đây, một số người mua hoa, mua nước bỏ dưới gốc cây và cầu nguyện rồi về chứ không ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự.

UBND xã Nghĩa Hưng đề xuất UBND huyện Chư Pah cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ để tránh việc tập trung đông người, ảnh hướng đến việc buôn bán và an ninh trật tự trong chợ.

Hà Tĩnh công nhận 31 nam giới là hội viên danh dự Hội Liên hiệp phụ nữ

Thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Tĩnh, có 31 nam giới tại địa phương vừa trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam. Đây là những nam giới đầu tiên tại Hà Tĩnh được kết nạp vào Hội LHPN.

Hội LHPN xã Lâm Hợp công nhận 15 hội viên danh dự.

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 31 nam giới vừa trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam là những người có uy tín, tầm ảnh hưởng, tích cực đóng góp cho sự tiến bộ của phụ nữ và hoạt động hội thời gian qua. Họ hiện là cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn các xã.

Được biết, điều kiện để trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam là cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, quốc tịch, đang cư trú, làm việc tại Việt Nam, tán thành điều lệ hội, tự nguyện gia nhập tổ chức hội.

Các cấp hội phụ nữ từ trung ương đến xã, phường, thị trấn đều có thẩm quyền công nhận hội viên danh dự. Việc công nhận ở cấp nào phụ thuộc vào uy tín, tầm ảnh hưởng và đóng góp của người được đề xuất.

Trộm hành lý ký gửi, 5 nhân viên tại sân bay Nội Bài bị bắt

Ngày 12/9, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) nhận được thông tin phản ánh của một hành khách mang quốc tịch Đức về việc, ngày 22/8, chị này bị mất trộm bộ tai nghe không dây nhãn hiệu Apple Airpod Pro 1, màu trắng và tiền mặt 500 Euro, được đựng trong hành lý ký gửi, sau chuyến bay tại Nhà ga T1, Sân bay quốc tế Nội Bài.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn xác định, ngày 22/8, nhóm 5 đối tượng làm việc chung ca nhiệm vụ bốc xếp hành lý ký gửi của khách đi tàu bay tại đảo hành lý số 4, tầng 1 ga quốc nội đi, Nhà ga T1, Sân bay quốc tế Nội Bài. Trước khi làm nhiệm vụ, các đối tượng bàn bạc và thống nhất, trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, nếu thấy hành lý nào dễ mở khóa thì sẽ kiểm tra để trộm cắp tài sản. Các đối tượng sẽ bọc lót, cảnh giới cho nhau để thực hiện.

Khoảng 12h10’ cùng ngày, phát hiện khóa valy của nữ hành khách mang quốc tịch Đức không chắc chắn nên đã giật khóa, lấy trộm tài sản bên trong.

2 thanh niên tử vong do xe lao vào gốc cây, bác thông tin bị đuổi đánh

Sáng 12/9, lãnh đạo UBND xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 21h45 ngày 11/9, một xe máy chở hai nam thanh niên đang di chuyển trên đường Thư Lâm. Khi đi đến thôn Mạnh Tân, xã Thuỵ Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội), xe này bất ngờ lao vào gốc cây bên đường.

Vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương nặng cả hai đã tử vong. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường

Lãnh đạo xã Thuỵ Lâm cho hay, khu vực xảy ra tai nạn là khúc cua. Đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết, trên mạng xã hội cho rằng, hai nam thanh niên bị đuổi đánh dẫn đến tai nạn giao thông là không chính xác. Theo trích xuất camera trên đường, hai nam thanh niên điều khiển xe với tốc độ nhanh, tự gây tai nạn, không có ai truy đuổi.

“Chúng tôi đang cho mời người đăng tải thông tin không chính xác lên làm việc”, đại diện Công an huyện Đông Anh nói và cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]