Tin tức 24h qua: Xem xét vi phạm của chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Xem xét vi phạm của chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Liên quan đến vụ việc chùa Ba Vàng (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức trưng bày vật thể được gọi là “xá lợi tóc Đức Phật”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ban, ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Bộ Nội vụ.

Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định hoạt động vừa qua tại chùa Ba Vàng không phải là hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà đơn thuần chỉ là Phật sự của chùa Ba Vàng do sư trụ trì tổ chức.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu sư trụ trì chùa Ba Vàng báo cáo sự việc, giải trình nguồn gốc của vật thể được gọi là “xá lợi tóc Đức Phật”; đồng thời, kiểm điểm việc phát ngôn của sư trụ trì và các hoạt động tuyên truyền trên website nhà chùa, mạng xã hội về vật thể được gọi là “xá lợi tóc Đức Phật” khi chưa được kiểm chứng và chưa được sự chấp thuận của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

"Xá lợi tóc của Đức Phật" được trưng bày tại chùa Ba Vàng. Ảnh: Fanpage chùa Ba Vàng.

Liên quan đến sự việc, Bộ Ngoại giao đã gửi văn bản tới Đại Sứ quán Việt Nam tại Myanmar xác định nguồn gốc về “xá lợi tóc Đức Phật” do Thượng tọa Sayadaw U Wepulla, trụ trì chùa Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế Parami tổ chức rước và trưng bày tại chùa Ba Vàng và công tác quản lý của nhà nước và Phật giáo Myanmar đối với “xá lợi tóc Đức Phật” này.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi nhận và thống nhất với các ý kiến về việc cần phải xem xét để xử lý nghiêm các vi phạm của chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Đình chỉ vụ án đối với nguyên Giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 5/1, Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải (54 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đồng thời, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú", và hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hải.

Ông Nguyễn Văn Hải thời điểm đương chức Giám đốc Sở TN-MT

Quyết định của Viện Kiểm sát nêu rõ, hậu quả do các hành vi của bị can gây ra đã được khắc phục. Vụ án đến giai đoạn điều tra, truy tố nhưng do chuyển biến tình hình và người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, ông Hải đã nộp số tiền hơn 983 triệu đồng để đảm bảo trách nhiệm giải quyết dân sự.

Theo điều tra, năm 2014, ông Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ và đã ký các quyết định giao đất mà không thông qua đấu giá, không đúng đối tượng.

Cô đồng bổ cau “đúng nhận, sai cãi” lại bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố bổ sung để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại thị xã Kinh Môn) trong một vụ án khác, nạn nhân khác.

Trương Thị Hương tại cơ quan điều tra

Trương Thị Hương được biết đến là cô đồng xem bói bằng hình thức bổ cau, nổi tiếng với câu nói "đúng nhận, sai cãi".

Trước đó, vào tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hương để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trương Thị Hương bị người dân tố cáo nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Cầm 10 tỷ đồng của bạn làm ăn, người phụ nữ bị bắt cóc

Liên quan vụ “Bắt người trái pháp luật” ở thành phố Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra.

Nguyễn Duy Khanh

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Duy Khanh (SN 1970) quen biết với chị T.T.O (SN 1978) từ năm 2019 khi cùng kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2023, Khanh chuyển cho chị O. khoảng 10 tỷ đồng để làm ăn. Tuy nhiên, sau đó Khanh không rõ O. đã đầu tư vào việc gì nên tìm cách liên lạc với O. nhưng không được.

Chiều 29/12/2023, khi đang đi cùng với Đặng Trần Dũng (SN 1970), Khanh thấy chị O. vào một khách sạn ở thành phố Bắc Giang. Khanh liền gọi con trai là Nguyễn Duy Khánh (SN 1993) đến theo dõi.

Tối cùng ngày, thấy taxi đến khách sạn đón chị O. đi, nên cả nhóm đuổi theo. Khi xe taxi chở chị O dừng đèn đỏ, nhóm này yêu cầu chị O. xuống xe, sau đó đưa chị này về trụ sở công ty (cũng ở thành phố Bắc Giang).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra hành chính trụ sở công ty cổ phần bất động sản của Khanh, Khánh, Dũng và mời tất cả về trụ sở Công an thành phố Bắc Giang. Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng đã làm đơn xin đầu thú về hành vi bắt người trái pháp luật.

