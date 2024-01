Tin tức 24h qua: Viện kiểm sát đề nghị mức án với 38 bị cáo vụ Việt Á

Viện kiểm sát đề nghị mức án với 38 bị cáo vụ Việt Á

Ngày 8/1, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã đưa ra bản luận tội đối với các bị cáo trong vụ án Việt Á. Kết thúc phần luận tội, đại diện VKS công bố mức án đề nghị với 38 bị cáo trong vụ án này.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long

Trong đó, đáng chú ý, bị cáo Phan Quốc Việt, cựu Tổng giám đốc Công ty Việt Á, bị đề nghị 15 đến 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 15 đến 16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hình phạt cho hai tội danh là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị đề nghị 19 đến 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị đề nghị 3 đến 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”

35 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 10 tháng 4 ngày tù - 15 năm tù, trong đó một số bị cáo được hưởng án treo.

Lâm Đồng hoãn họp khẩn cấp vì Bí thư Tỉnh ủy đi công tác chưa về

Sáng 8/1, ông Nguyễn Khắc Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, ban ngành về việc hoãn phiên họp thứ 24 Thường trực HĐND tỉnh này.

Một kỳ họp của HĐND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: L.Đ

Trước đó vào ngày 2/1, Thường trực HĐND tỉnh có thư mời UBND tỉnh Lâm Đồng, Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh cùng giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành... tham dự Phiên họp thứ 24. Trong giấy mời nêu rõ, phiên họp sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 9/1.

Cũng theo nội dung thư mời, người chủ trì phiên họp là ông Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Thế nhưng, chỉ trước 1 ngày tổ chức Phiên họp thứ 24, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản hỏa tốc thông báo hoãn phiên họp.

Theo một thành viên Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 4/1, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh đi công tác Hà Nội. Đến sáng nay (8/1), ông Quận vẫn vắng mặt tại nơi làm việc.

Cắn, nhốt tổ thi hành án, hai vợ chồng bị tạm giữ hình sự

Sáng 8/1, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ hình sự cặp vợ chồng Huỳnh Văn Nghiệp (SN 1974) và Võ Thị Xuân (SN 1979; cùng ngụ thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vợ chồng Huỳnh Văn Nghiệp - Võ Thị Xuân tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút chiều 3/1, tổ công tác Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Hoài Nhơn phối hợp UBND xã Hoài Mỹ đến nhà vợ chồng Huỳnh Văn Nghiệp - Võ Thị Xuân để làm nhiệm vụ tống đạt, thông báo các nội dung liên quan đến thi hành án của gia đình.

Khi đến nhà, vợ chồng Nghiệp - Xuân đã có hành vi chửi bới, xỉ vả tổ công tác. Tiếp đó, Nghiệp dùng tay giật rách tờ thông báo của Chi cục THADS thị xã Hoài nhơn về việc đương sự có quyền thỏa thuận tổ chức bán đấu giá. Mặc dù tổ công tác nhiều lần nhắc nhở, giải thích nhưng vợ chồng Nghiệp - Xuân không chịu hợp tác, tiếp tục chống đối. Sau đó, Xuân ôm vật ngã và cắn vào vùng vai phải của 1 thành viên của tổ công tác rồi đóng cửa không cho tổ công tác ra khỏi nhà.

7 người bị phạt nặng vì lập nhóm báo chốt CSGT

Ngày 8/1, thông tin từ Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp xử lý bảy trường hợp thường xuyên thu thập hình ảnh, thông báo chốt trực của CSGT và Thanh tra giao thông trên mạng xã hội.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Krông Pắk phát hiện một nhóm người lập các nhóm Zalo, thường xuyên thông báo chốt tuần tra, kiểm soát của CSGT và Thanh tra giao thông làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Một người liên quan bị xử lý vì báo chốt CSGT. Ảnh: Q.D

Công an huyện Krông Pắk đã phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) xác minh, triệu tập bảy người là quản trị viên của các nhóm Zalo nói trên.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận trong nhóm Zalo của họ có hàng trăm thành viên. Hằng ngày, các thành viên chia sẻ rất nhiều thông tin, thông báo về vị trí chốt trực của CSGT, Thanh tra giao thông nhằm giúp những người khác né tránh bị kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, hàng hóa trên xe...

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an huyện Krông Pắk đã xử phạt hành chính bảy người với tổng số tiền hơn 52.000.000 đồng.

