Tin tức 24h qua: Tỷ phú Bill Gates rời Đà Nẵng trên chuyên cơ riêng

Tỷ phú Bill Gates rời Đà Nẵng trên chuyên cơ riêng

Lúc 21 giờ 22 ngày 7/3, chuyên cơ riêng của tỷ phú Mỹ Bill Gates đã cất cánh rời sân bay Đà Nẵng. Lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng xác nhận ông Bill Gates đã kết thúc chuyến du lịch ở địa phương này.

Ông Bill Gates đã có 4 ngày lưu trú tại TP Đà Nẵng, kể từ sáng 4/3. Chuyến đi này của ông chủ yếu nhằm thưởng ngoạn cảnh sắc và nghỉ dưỡng, không liên quan công việc.

Chuyên cơ Gulfstream G650ER chở tỉ phú Bill Gates rời sân bay Đà Nẵng lúc 21 giờ 22 ngày 7-3

Trong thời gian ở TP Đà Nẵng, ông Bill Gates lưu trú tại một resort hạng sang tại quận Sơn Trà.

Chiều 6/3, tỉ phú này và bạn gái đã cùng một nghệ nhân trà Việt đến tham quan, thưởng ngoạn cảnh sắc trên đỉnh Bàn Cờ.

Ông Bill Gates đã có thời gian hơn 1 giờ ngồi uống trà, ngắm cảnh toàn TP Đà Nẵng khi hoàng hôn và lúc lên đèn.

Năm 2006, tỉ phú Bill Gates đã đến Việt Nam lần đầu để thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trong chuyến thăm này, tỉ phú Bill Gates đã làm việc với các đại diện của ngành công nghệ thông tin đang phát triển của Việt Nam và thăm thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị bắt

Ngày 7/3, Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Cuối năm 2023, trong đợt lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Thành được 53,19% số phiếu tín nhiệm thấp, là chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên trên toàn quốc nhận được hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp.

Việc bắt ông Thành nằm trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Ông Lê Duy Thành và bà Hoàng Thị Thúy Lan

Ngày 8/3, Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, bị bắt với cáo buộc Nhận hối lộ trong vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn. Bà Hoàng Thị Thúy Lan làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ tháng 2/2015 đến nay.

Cũng trong ngày hôm nay, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cao Khoa, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, và ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Hai bị can Cao Khoa và Đặng Văn Minh (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an cáo buộc 2 ông Cao Khoa, Đặng Văn Minh có sai phạm trong vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB được Trương Mỹ Lan tặng 20 tỷ đồng khi nghỉ việc

Sáng 8/3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

HĐXX xét hỏi nhóm bị cáo thuộc nhóm bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có bị cáo là cựu trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB Phạm Thu Phong.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sáng 8-3. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trình bày về lý do nghỉ việc tại ngân hàng SCB, Phong cho biết mặc dù ban kiểm soát theo quy định có các quyền hạn như vậy nhưng trên thực tế, các bộ phận của ngân hàng SCB không hợp tác nên không thể thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình nên nghỉ việc.

Phong khai, làm việc tại ngân hàng SCB được 11 năm tại, đến khi nghỉ việc được bị cáo Trương Mỹ Lan gửi quà. Số tiền nhận được từ Trương Mỹ Lan thông qua lái xe là 20 tỷ đồng. Số tiền này bị cáo đã nộp lại toàn bộ trong quá trình điều tra.

Cáo trạng xác định trong thời gian làm việc tại ngân hàng SCB, Phạm Thu Phong đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và trưởng ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan. Bị cáo đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, không có khả năng thu hồi nợ gây thiệt hại cho SCB số tiền 90.317 tỉ đồng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra vi phạm của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Chiều 8/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo cho biết tại kỳ họp 37, cơ quan này đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cơ quan Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Võ Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Cá nhân cùng chịu trách nhiệm là các ông bà: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng.

Ông Đào Ngọc Dung, 62 tuổi, trước khi làm Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội từ tháng 4/2016, ông từng giữ các chức vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, rồi Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015. Ngoài ra, ông còn là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa 10 đến 13, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]