Tin tức 24h qua: "Tú ông" điều hành đường dây mại dâm có người mẫu, diễn viên, ca sĩ

"Tú ông" điều hành đường dây mại dâm có người mẫu, diễn viên, ca sĩ

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Thái (SN 1998, trú tại chung cư Emerald, đường N4, khu Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các đơn vị xác minh.

"Tú ông" Nguyễn Hữu Thái và các cô gái tham gia bán dâm thời điểm vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệt phá.

Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/1, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an địa phương kiểm tra hành chính tại khách sạn ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, phát hiện 2 cặp nam nữ có hành vi mua, bán dâm.

Từ đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Nguyễn Hữu Thái có hành vi môi giới mại dâm. Đến thời điểm phá án, Thái đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kín với tổng số thành viên của các nhóm này là: 65.992 thành viên; tại thời điểm Thái bị bắt, vẫn có nhiều người gửi tiền đến tài khoản của đối tượng để được duyệt tham gia vào các nhóm kín trên. Số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt; thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sỹ, KOL…

Theo lời khai của Thái, từ khi tham gia môi giới mại dâm thông qua các nhóm kín đến khi bị phát hiện, Thái đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy tại trụ sở Bộ Công Thương

Ngày 30/1, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 17h58 ngày 29/1, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) nhận được tin báo, tại tầng 7, nhà B, thuộc trụ sở Bộ Công Thương, phường Trần Hưng Đạo, xảy ra sự cố kẹt thang máy dẫn đến 7 người bị mắc kẹt.

Nơi xảy ra sự cố kẹt thang máy

Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ cứu nạn. Tại hiện trường, cảnh sát đã trấn an người bị mắc kẹt, động viên các nạn nhân bình tĩnh, yên tâm để lực lượng chức năng tổ chức phương án cứu nạn. Đồng thời sử dụng phương tiện chuyên dụng để tạo khoảng trống, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Chỉ sau ít phút, cảnh sát đã giải cứu được 7 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Cháy nhà dân ở Thanh Hóa, 3 mẹ con tử vong

Sáng 30/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 3 mẹ con tử vong.

Hiện trường cháy nhà dân ở Thanh Hóa khiến 3 mẹ con tử vong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29/1, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH nhận được tin báo cháy nhà dân 3 tầng tại thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc nên đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút, Anh Lê Ngọc T. (chủ nhà) phát hiện cháy ở tầng 1 nên đã dùng bình chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy không tắt. Trong lúc hoảng loạn, mất bình tĩnh, anh T. chạy ra ngoài hô hoán, báo động mà quên không gọi vợ con thoát ra ngoài.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đến hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà, tỏa ra nhiều khói khí độc. Quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện có 3 nạn nhân (3 mẹ con) đã tử vong tại tầng 2.

3 chị em mất tích bí ẩn được tìm thấy gần nhà thờ

Ngày 30/1, Công an xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy 3 cháu bé được gia đình trình báo mất tích.

Gia đình anh Lành viết thư cảm ơn lực lượng công an xã sau khi tìm thấy 3 người con. Ảnh: Q. Thanh

Trước đó, vào trưa 27/1, anh Nguyễn Lành (SN 1986, trú xóm 9, xã Quỳnh Thanh) phát hiện 3 con của mình là các cháu Nguyễn Thị Hoài Th. (14 tuổi), Nguyễn Thị Thu H. (12 tuổi) và cháu Nguyễn Đăng Kh. (10 tuổi) không về nhà.

Lo lắng, anh Lành cùng người thân, hàng xóm tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hình ảnh các cháu bé mất tích bí ẩn được gia đình đăng tải trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng cùng vào cuộc giúp đỡ tìm kiếm.

Lo sợ các con gặp chuyện không may, anh Lành đã trình báo sự việc lên Công an xã Quỳnh Thanh. Nhận được tin báo từ gia đình anh Lành, công an xã đã huy động tất cả lực lượng vào cuộc tìm kiếm.

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, đến 22 giờ 30 phút ngày 29/1, công an xã phát hiện 3 cháu bé đang ở gần một nhà thờ trên địa bàn xã, cách nhà hơn 1 km. Thời điểm được tìm thấy, cả 3 cháu có tâm lý và sức khỏe bình thường.

