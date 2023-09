Tin tức 24h qua: Tòa án lưu ý người dân về vụ xét xử bà Phương Hằng

Tòa án lưu ý người dân về vụ xét xử bà Phương Hằng

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng trong 1 lần livestream

Ngày 18/9, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng TAND TP HCM cho biết, từ ngày 21 đến 22/9, tại trụ sở TAND TP HCM sẽ diễn ra phiên xét xử công khai bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và các đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ở một vụ án khác".

Đây là lần đầu tiên TAND TP HCM đưa ra xét xử hình sự hành vi "livestream" (phát trực tiếp) nói xấu người khác trên nền tảng mạng xã hội.

Phiên xử nhận được sự quan tâm từ đông đảo dư luận khi bị cáo Phương Hằng và nhiều người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan là người nổi tiếng, nghệ sĩ. Do đó, dự kiến phiên xử thu hút đông đảo người đến dự khán.

Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất tại trụ sở tòa án, đặc biệt để bảo đảm an ninh, trật tự của phiên xét xử, tòa án chỉ giải quyết cho những người được HĐXX triệu tập tham dự phiên xử và một số trường hợp dự khán khác.

Báo chí phải đăng ký trước từ ngày 19/9 để được bố trí khu vực tác nghiệp.

Chánh Văn phòng TAND TP HCM lưu ý, người dân hạn chế tụ tập trước trụ sở tòa án. Tòa án không phát sóng trực tiếp hoặc trình chiếu diễn biến phiên xử như những phiên xử từng gây chấn động dư luận, như vụ bé gái 8 tuổi ở TP HCM bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong, vụ Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bệnh viện Việt Đức lên tiếng về thông tin sinh viên thực tập bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi

Ảnh chụp màn hình clip tố cáo

Ngày 18/9, đại diện Bệnh viện (BV) Việt Đức, Hà Nội cho biết, đã cử đoàn làm việc với Công an phường Hàng Bông về sự việc.

Người bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân là nam sinh viên thực tập tại bệnh viện vừa từ Tuyên Quang về Hà Nội - cũng có mặt tại buổi làm việc.

“Bệnh viện đã trích xuất camera an ninh, tường trình của sinh viên này, màn hình chụp tin nhắn qua lại giữa người nhà bệnh nhân và sinh viên... để gửi công an, đề nghị công an vào cuộc, làm rõ thông tin”, đại diện BV Việt Đức cho biết.

Trong bản tường trình, người bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân và kíp trực ở BV Việt Đức khẳng định, không có chuyện như trong clip trên mạng xã hội.

Trước đó, tối 13/9, một tài khoản trên mạng xã hội đã phát trực tiếp cảnh người đàn ông xưng là bố bệnh nhân, đến Bệnh viện Việt Đức và tố một nhân viên trong phòng chụp X-quang số 103 có hành vi động chạm vào vùng kín nữ bệnh nhân 16 tuổi.

Sau kỷ luật cảnh cáo, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn về làm Phó Giám đốc Sở GTVT

Ông Đào Vũ Việt phát biểu tại một hội nghị

Ngày 17/9, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đào Vũ Việt, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 13/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 30. Tại kỳ họp này, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Kỳ họp thứ 29 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với nhiều tổ chức đảng, cá nhân, trong đó có ông Đào Vũ Việt, Bí thư Thị uỷ Bỉm Sơn.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Đào Vũ Việt bị kỷ luật cảnh cáo, trước đó vào ngày 26/12/2017, ông Việt cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do liên quan tới vụ việc "nâng đỡ không trong sáng" bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Cô gái bị người yêu cũ chặn đầu xe, đâm tử vong trên đường Hà Nội

Đối tượng Nhớ bị bắt giữ.

Ngày 18/9, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Trương Nhật Nhớ (SN 1994, trú tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đ.H (SN 1995, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) từng có quan hệ tình cảm với Nhớ.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng 13/9, Nhớ điều khiển xe máy đến thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai rồi dừng ở ven đường, đứng chờ chị H đi làm qua, mục đích để nói chuyện.

Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng Nhớ, chị H đã tăng ga chạy vụt qua. Ngay lập tức, Nhớ đuổi theo, chặn đầu xe của chị H. Chị H chưa kịp xuống xe thì bất ngờ bị Nhớ rút dao đâm 4 phát vào ngực và bụng.

Hậu quả, chị H bị thương tích được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong ngoại viện. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng Nhớ đã bị người dân khống chế, bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]