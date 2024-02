Tin tức 24h qua: Thông tin mới vụ chồng lặn lội khắp nơi tìm vợ mất tích từ mùng 3 Tết

Thông tin mới vụ chồng lặn lội khắp nơi tìm vợ mất tích từ mùng 3 Tết

Thông tin đăng tải trên trang Facebook của Công an TP Hà Nội

Theo thông báo từ trang Facebook của Công an TP.Hà Nội, gia đình đã tìm thấy chị B.T.T. (19 tuổi, ở xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội) sau thời gian bị mất liên lạc.

Trước đó, chiều 20/2, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo tìm kiếm chị T sau khi chị này đi khỏi nhà từ trưa 12/2 (tức mùng 3 Tết).

Anh N.A.T. (26 tuổi, chồng chị T.) cho biết, trước thời điểm mất tích (tức trưa mùng 3 Tết), anh cùng vợ và con vẫn đi chùa, cả 3 vui vẻ, không xảy ra xích mích hay mâu thuẫn. Gia đình anh đã lặn lội khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kháng cáo

Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 21/2, TAND TP Hà Nội vừa có thông báo cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 11 bị cáo khác có đơn kháng cáo trong vụ xảy ra tại Công ty Việt Á.

Theo đó, ông Long có đơn xin giảm nhẹ hình phạt; cùng xin giảm nhẹ hình phạt còn bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á); Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN); Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương); Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế)…

Riêng Vũ Đình Hiệp (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á) có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị xem xét, đánh giá lại đúng bản chất của tội danh.

Trong khi, Công ty Việt Á có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị không tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kit xét nghiệm cho các tổ chức, cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án.

Doanh nghiệp này cũng yêu cầu các tổ chức mua test xét nghiệm của mình mà không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền theo như hợp đồng đã ký kết. Đồng thời, đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa, hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án.

Trong thông báo của TAND TP Hà Nội cho thấy, một số cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét về phần tài sản liên quan.

Trả nhầm kết quả X-quang, đem người không có dị vật trong bụng ra mổ

Phim X-quang có đoạn dây trong bụng bị trả nhầm cho bệnh nhân H.

Ngày 21/2, bà Nguyễn Thị Hữu (59 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà) cho biết, chồng bà là ông N.H.H. (61 tuổi) buộc phải mổ nội soi lấy dị vật là đoạn ống nhựa trong bụng, do bị… trả nhầm kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Trao đổi với PV, bác sĩ Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, xác nhận vụ việc xảy ra do trả nhầm kết quả chụp phim X-quang cho bệnh nhân. Ngay trong sáng 21/2, bệnh viện đã họp các phòng ban liên quan để làm rõ sai sót đối với các cá nhân liên quan.

Phía bệnh viện cũng đã liên lạc với gia đình bệnh nhân H. để gửi lời xin lỗi, thăm hỏi sức khỏe cũng như cam kết hoàn trả viện phí, chăm sóc sức khỏe sau vụ việc cho người này

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa và rét

Miền Bắc chuyển mưa lạnh, có nơi trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/2), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo, trên đất liền, khoảng chiều tối và đêm 22/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3.

Từ ngày 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ; các tỉnh gồm: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

