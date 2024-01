Tin tức 24h qua: “Thần đèn” tái xuất di dời cổng làng 100 tấn có từ thế kỷ 18

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt

Bị can Hoàng Quốc Vượng

Chiều 4/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với Hoàng Quốc Vượng (SN 1963, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Hoàng Quốc Vượng từng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8/2010. Tới tháng 9/2012, ông Vượng được điều động sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giữ vai trò chủ tịch hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Đến tháng 1/2015, ông Vượng thôi giữ chức chủ tịch HĐTV EVN và trở lại Bộ Công Thương ở vị trí thứ trưởng.

Chủ tịch UBND huyện xin từ chức vì phiếu tín nhiệm thấp

Cuối tháng 12/2023, HĐND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức Kỳ họp thứ 19, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Tiên Lãng cũng lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu đối với 19 người.

Kết quả thể hiện, ông Bùi Thành Cương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, có 8/33 phiếu tín nhiệm cao (24,2%), 4/33 phiếu tín nhiệm (12,1%) và 21/33 phiếu tín nhiệm thấp (63,7%).

Hiện, ông Bùi Thành Cương đang làm thủ tục để xin từ chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Đề xuất khai quật khẩn cấp hiện vật nghi tàu cổ ở Hội An

Hiện vật có hình giống một chiếc tàu bất ngờ phát lộ tại bờ biển Hội An

Ngày 4/1, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi UBND TP Hội An về việc phối hợp xử lý hiện vật tại khu vực ven biển phường Cẩm An, TP Hội An.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Bảo tàng Quảng Nam, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam nhận thấy các hiện vật nghi là tàu cổ được phát hiện tại khu vực trên gồm nhiều thanh gỗ màu nâu đen nhô lên khỏi mặt biển 10-30cm, được xếp theo hình dạng giống tàu thuyền với một đầu nhọn; chiều rộng đo được khoảng 3m, chiều dài ước khoảng 15m.

Tuy nhiên, để xác định chính xác loại hình, niên đại đối với các hiện vật cần căn cứ trên kết quả khai quật khảo cổ học.

Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An phối hợp với Bảo tàng Quảng Nam tiến hành các thủ tục đề xuất khai quật khẩn cấp địa điểm trên theo quy định của pháp luật.

“Thần đèn” tái xuất di dời cổng làng 100 tấn có từ thế kỷ 18

Ngày 4/1, UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thực hiện di dời cổng đền có tuổi đời hàng trăm năm, nằm ngay dự án đường vành đai thị xã qua phường Đức Thuận.

Nhóm công nhân thực hiện việc di dời cổng đền

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư cùng nhóm công nhân của Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư được thuê thực hiện việc di dời này. Cổng đền cổ sẽ được di dời cách vị trí cũ 63m.

"Cổng đền nặng khoảng 100 tấn, không phải là lớn nhưng do đã cũ, kết cấu vữa yếu nên rất phức tạp khi di dời”, ông Cư nói và cho biết thêm sẽ mất khoảng 3 tuần để hoàn thiện việc di dời.

Lãnh đạo UBND phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) cho biết, cổng đền được di dời có từ thế kỷ 18 (cách đây khoảng 200 năm). Qua thời gian, biến cố lịch sử, chỉ còn cổng đền và một số cây xanh.

Bị vật nuôi đá, người đàn ông tử vong

Ngày 4/1, một lãnh đạo UBND xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho hay gia đình đang lo hậu sự cho người đàn ông không may tử vong do bị bò đá trúng văng xuống vuông tôm.

Trước đó, vào chiều 2/1, ông Đ.V.Đ. (47 tuổi, ngụ xã Tân Lộc Bắc) dẫn 2 con bò nhà (trọng lượng khoảng 200kg/con) ra bờ vuông tôm để ăn cỏ.

Một lúc sau, anh trai ông Đ thấy con bò liên tục đá chân về phía sau nhưng không thấy em đâu nên tức tốc chạy đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ông Đ. đã tử vong trong tư thế úp mặt xuống vuông tôm, cách vị trí con bò đứng khoảng 4m.

Người thân xác định ông Đ. tử vong do bị bò đá trúng nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Cơ quan công an sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

