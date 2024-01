Tin tức 24h qua: Sư đoàn 372 sửa nhà cho dân sau vụ máy bay Su 22 rơi

Sư đoàn 372 sửa nhà cho dân sau vụ máy bay Su 22 rơi

Hai ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 - Quân chủng Phòng không không quân đã có mặt tại khối phố Bình Ninh (phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để sửa lại nhà cửa cho các hộ dân bị ảnh hưởng sau vụ rơi máy bay Su 22 hôm 9/1.

Các chiến sĩ sửa lại nhà cho dân

Bên cạnh khắc phục những ngôi nhà bị hư hỏng, Sư đoàn 372 cũng đã cùng chính quyền địa phương thống kê thiệt hại, đền bù hoa màu, cây cối trong vườn nhà của các hộ dân.

Trước đó, ngày 9/1, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay huấn luyện ngay tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch.

Đến 11 giờ 14 phút, máy bay Su 22 do phi công Đỗ Tiến Đức điều khiển gặp sự cố và rơi xuống địa bàn phường Điện Nam Bắc, phi công kịp thời nhảy dù an toàn. Vụ rơi máy bay làm 1 người dân bị thương; làm tốc, hư hỏng mái ngói, sập tường của một số hộ dân.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự bị truy tố

Ngày 12/1, một nguồn tin xác nhận VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Đình Cự, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Đỗ Duy Vinh, cựu Giám đốc Sở Tài chính, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS.

Công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Đình Cự, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh: KHƯƠNG VY

Cáo trạng xác định hai ông Phạm Đình Cự, Đỗ Duy Vinh biết Công ty CP Pymepharco không thực hiện dự án, thuộc trường hợp phải thu hồi đất. Tuy nhiên, chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Sở Tài chính vẫn làm các thủ tục cho doanh nghiệp này chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất không đúng quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 10 tỉ đồng.

Tuyên án 38 bị cáo trong đại án Việt Á

Chiều 12/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 38 bị cáo trong vụ Việt Á.

Đây là vụ án xét xử cùng lúc 3 cựu ủy viên Trung ương, nhiều cựu cán bộ của Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Sở Y tế và CDC các tỉnh Nghệ An, Hải Dương, Bắc Giang, Bình Dương...

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ Việt Á.

Khoảng 16h, HĐXX đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo.

Trong đó, bị cáo Phan Quốc Việt, cựu Tổng giám đốc Công ty Việt Á, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 15 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hình phạt cho 2 tội danh là 29 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị tuyên phạt 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”

Bị cáo Nguyễn Thành Danh – cựu Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương, được HĐXX miễn trách nhiệm hình sự.

32 bị cáo còn lại bị tuyên các mức án từ 18 tháng tù - 15 năm tù, trong đó một số bị cáo được hưởng án treo.

Bé gái 2 tuổi mất tích 31 giờ trong rừng rậm Nghệ An

Ngày 12/1, Đại úy Nguyễn Hồng Quân - Trưởng Công an xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, công an xã này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Nhôn Mai, dân quân xã Nhôn Mai, Công an xã Nhôn Mai, công an bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng gia đình và người dân tìm thấy bé 2 tuổi sau hơn 1 ngày mất tích trong rừng rậm.

Cháu bé được tìm thấy trong niềm vui sướng sau hơn 1 ngày đêm mất tích ở rừng rậm.

Trước đó anh Vừ Bá Dìa (Bí thư bản Huồi Xái, xã Tri Lễ, Quế Phong) đưa vợ và con là Vừ Thùy Dung (2 tuổi) về thăm ông bà ngoại ở bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương).

Đến sáng 10/1, anh Dìa và vợ sang nhà người thân và để con gái ở nhà chơi cùng ông bà ngoại. Tuy nhiên khi trở về nhà, vợ chồng anh Dìa tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy con liền kêu gọi người thân, hàng chục người dân trong bản và công an viên bản Huồi Cọ cùng tìm kiếm.

Sáng 11/1, sau hơn 1 ngày đêm tìm kiếm nhưng không thu được tin tức, nghi ngờ con em mình bị bắt cóc, anh Vừ Bá Dìa gọi điện trình báo Công an xã Tri Lễ (nơi gia đình sinh sống) để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 15h chiều 11/1, Công an xã Tri Lễ cùng mọi người đã tìm thấy cháu Dung đang bò trong bụi cây rậm rạp, cách nhà hơn 600m. Thời điểm tìm thấy, cháu bé đã tím tái vì lạnh, sức khỏe có dấu hiệu yếu đi.

Theo cơ quan chức năng, qua điều tra ban đầu, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

