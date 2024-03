Tin tức 24h qua: Sáng nay, Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới

Sáng nay, Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới

Ứng dụng theo dõi chất lượng không khí Air Visual ghi nhận Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới sáng nay (5/3), vượt qua các điểm nóng ô nhiễm không khí của thế giới là thành phố Lahore của Pakistan và Dhaka của Bangladesh.

Trên Air Visual, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội lúc 7h18 sáng nay là 241, thuộc ngưỡng tím - ngưỡng rất có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người với khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra ngoài.

Với chỉ số này, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong sáng nay, cũng là thành phố duy nhất ô nhiễm lên tới ngưỡng tím trong danh sách hơn 100 thành phố được Airv Visual theo dõi.

Air Visual ghi nhận Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới lúc 7h18 phút sáng nay.

Bộ Y tế khuyến cáo, những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng người dân nên hạn chế ra khỏi nhà, vận động tập thể dục, lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu. Khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách (đảm bảo kín, khít mặt).

Vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự tại TPHCM

Chiều 5/3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến hành công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho các tân Thành ủy viên

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 5 cá nhân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm: Thiếu tướng Mai Hoàng – Phó Giám đốc Công an TPHCM, Đại tá Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM, ông Phạm Hồng Sơn – Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Đức Thái – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, ông Đặng Quốc Toàn – Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao quá trình nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của 5 cán bộ. Ông cũng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI có thêm 5 cán bộ.

Tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe container, 6 người thiệt mạng

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với tài xế Lê Văn Tân (SN 1985, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, vào khoảng 2h36 cùng ngày, Tâm điều khiển xe container biển số Hải Phòng lưu thông trên Quốc lộ 2.

Khi đi đến địa bàn xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) xe của Tâm điều khiển va chạm với xe khách do ông Phan Văn Quý (SN 1983, ở Hà Giang) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 3 người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế.

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan tới vụ tai nạn, trước đó, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an thông tin, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do tới đoạn đường cong, tài xế điều khiển xe container không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại.

Ngày đầu xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát

Ngày 5/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM, làm chủ tọa. Giữ quyền công tố tại tòa có 10 kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao và VKSND TP.HCM. Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài từ ngày 5/3 đến 29/4.

Trong 86 bị cáo bị truy tố, có 70 người bị tạm giam, 11 người được tại ngoại và 5 người đang bị truy nã. Những người đã bỏ trốn là các cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB, bị đưa ra xét xử vắng mặt gồm Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong phiên làm việc buổi sáng, HĐXX hỏi về phần nhân thân của các bị cáo và thông tin về quyền, nghĩa vụ của bị cáo tại phiên tòa.

Sang buổi chiều, sau phần làm thủ tục, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa công bố cáo trạng (cáo trạng dài 160 trang-PV). Đến 17h30, VKS công bố đến trang 43 của cáo trạng thì HĐXX thông báo tòa tạm nghỉ, phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng mai lúc 8h.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]