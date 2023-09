Tin tức 24h qua: Sa vào lưới tình của “hot girl Việt kiều”, người đàn ông mất hơn 12 tỷ đồng

Sa vào lưới tình của “hot girl Việt kiều”, người đàn ông mất hơn 12 tỷ đồng

Đào Thị Mộng Thường (bên trái) và hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp được Thường đăng tải trên mạng xã hội

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các cơ quan liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng lừa đảo hơn 12 tỷ đồng.

Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Đào Thị Mộng Thường (SN 1978, trú tỉnh Đồng Tháp).

Cụ thể, để thực hiện được hành vi của mình, tháng 8/2019, Đào Thị Mộng Thường tạo và sử dụng tài khoản Facebook “Đào Ngọc Minh” đăng các hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp, sau đó kết bạn làm quen, nhắn tin với một người đàn ông trú tại Tp.Vinh.

Thường giới thiệu tới nạn nhân mình là Đào Ngọc Minh (SN 1994), có bố mẹ là Việt kiều đang sinh sống tại Canada. Thường “nổ” do tính chất công việc nên Ngọc Minh thường xuyên đi lại giữa Canada và Việt Nam.

Khi thấy nạn nhân đã có tình cảm với mình, Thường đã đưa ra nhiều thông tin không có thật về việc Ngọc Minh cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế, làm giấy tờ cá nhân, từ đó nhiều lần lừa đảo nạn nhân chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phá thành công chuyên án, bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thường.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đào Thị Mộng Thường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Diễn biến mới vụ cán bộ ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn, lái ô tô tông chết người rồi bỏ chạy

Chiếc ô tô bị bắt giữ sau khi bỏ chạy khoảng 5km

Ngày 19/9, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, liên quan tới vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra tối 13/9 do ông Lê Văn Th (SN 1995; cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Hoằng Hóa, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) gây ra.

Trước đó, vào tối 13/9, tại đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, TP Thanh Hóa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đạp điện và ô tô khiến 1 người tử vong.

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị H (SN 1981, ngụ huyện Hoằng Hóa) điều khiển xe đạp điện thì bất ngờ bị xe ô tô do ông Th điều khiển, đi cùng chiều tông từ phía sau. Hậu quả bà H tử vong tại hiện trường.

Sau khi tông chết người, ông Th đã điều khiển xe ô tô bỏ chạy. Khi tới Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (cách hiện trường khoảng 5km), chiếc xe do ông Th điều khiển đã bị người dân giữ lại và báo công an.

Kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa xác định trong hơi thở ông Th. có kết quả 1.089 mg/L.

Nổ súng tại Thanh Hóa, 1 cảnh sát và 2 người dân bị thương

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới thăm hỏi tình hình sức khỏe trung úy Phan Tiến Dũng bị bắn trọng thương khi đi làm nhiệm vụ

Ngày 19/9, UBND phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ nổ súng khiến 1 chiến sĩ Công an phường Hải Hòa và 2 người dân bị thương.

Trước đó, vào tối 17/9, do mâu thuẫn bột phát trong quá trình hát karaoke, Nguyễn Phan Tứ (SN 1978) và Hồ Văn Sáu (SN 1993) đã tới nhà anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1997) và Nguyễn Văn Linh (SN 1990) ở phố Trung Chính, phường Hải Hòa để gây sự, giải quyết mâu thuẫn.

Nhận được tin báo, trung tá Tống Anh Nhân, Trưởng Công an phường Hải Hòa, và trung úy Phan Tiến Dũng đã đến để ngăn chặn, yêu cầu các đối tượng giải tán.

Tuy nhiên, lúc này, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1988, là anh trai của Hùng và Linh) cầm dao xông đến chém về phía Tứ.

Bất ngờ, Tứ rút súng bắn vào đám đông khiến trung úy Dũng bị thương do đạn bắn vào vùng thái dương trái; anh Linh bị bắn vào tay trái và anh Cường bị bắn vào miệng.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Riêng trung úy Dũng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hiện đã được phẫu thuật gắp đầu đạn ra và vẫn đang hôn mê, điều trị tại Phòng hồi sức tích cực.

Tấm băng-rôn "Nuôi ông nội theo hướng sinh thái" gây “dậy sóng” mạng xã hội

Bức hình gây bão mạng được xác định là do bên công ty in ấn in nhầm

Vừa qua mạng xã hội tại tỉnh Hà Tĩnh "dậy sóng" khi xuất hiện hình ảnh băng-rôn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh in sai cả chữ Khuyến thành "khuến" và "nuôi ông nội theo hướng sinh thái".

Sáng 19/9, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận có sự việc trên. "Tuy nhiên, ở đây có việc in nhầm của bên đơn vị in ấn. Bên trung tâm đặt hội trường tại một nhà hàng ở huyện Vũ Quang để làm chương trình, mọi vấn đề như in băng-rôn cũng giao cho bên nhà hàng họ làm. Khi bên trung tâm gửi nội dung cho nhà hàng thì không hiểu sao bên nhà hàng nhờ in lại in sai nội dung" - ông Trí cho hay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Trí đã yêu cầu nhân viên trực tiếp đi làm chương trình làm báo cáo giải trình, đồng thời chủ nhà hàng cũng như bên công ty in ấn cũng đã trực tiếp đi xuống Trung tâm để xin lỗi về những thiếu sót gây ảnh hưởng tới uy tín của đơn vị.

Ông Trí cho biết thêm, chương trình tập huấn này do bên Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ trì để mời cán bộ và người dân hai huyện Vũ Quang và Hương Sơn đến tham dự và học tập. Bởi ở Hà Tĩnh nói chung và hai huyện này nói riêng thì lâu nay nuôi ong nội là chủ đạo, nên trung tâm xây dựng chương trình nuôi ong nội theo hướng sinh thái để phổ biến mô hình này cho cán bộ khuyến nông huyện cũng như người dân.

Nguyên nhân sập giàn giáo tại công trình Trung tâm văn hóa 50 tỉ đồng

Hiện trường vụ việc

Ngày 19/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình - cho biết, đã lập đoàn kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự cố sập giàn giáo trong quá trình đổ bê tông công trình Trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hóa, khiến 2 người bị thương.

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Tuyên Hóa cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Bình và Sở Xây dựng báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng.

Theo đó, công trình đang đổ bê tông đạt khoảng 80% khối lượng thì bị sập sảnh đón của công trình gây thiệt hại về vật chất, có khoảng 250m2 sàn, 45m3 bê tông, giàn giáo sập khoảng 60%. Nguyên nhân sự cố do trong quá trình đổ bê tông bằng máy đổ bê tông, máy đầm và nhân công thao tác thi công làm tác động mạnh đến hệ dàn giáo dẫn đến sập giàn giáo.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cũng đã lên kế hoạch giám định nguyên nhân sự cố công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa bắt đầu từ ngày 20/9, nhằm đánh giá mức độ an toàn của công trình sau sự cố và đưa ra biện pháp xử lý. Đồng thời phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]