Tin tức 24h qua: Phá ổ mại dâm với 200 “chân dài”, thu 21,5 tỷ đồng tại nhà "tú ông"

Phá ổ mại dâm với 200 “chân dài”, thu 21,5 tỷ đồng tại nhà "tú ông"

Ngày 30/12, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do người nước ngoài điều hành. Công an bắt khẩn cấp và tạm giữ Zhang Lei (người Trung Quốc, SN 1975) cùng 6 người khác tội "Môi giới mại dâm".

Công an TP.HCM khám nơi ở của ông trùm mại dâm

Công an phát hiện nhà hàng Fortune (quận 5) do Zhang Lei làm chủ, tổ chức hoạt động môi giới mại dâm có tính chất phức tạp.

Mỗi ngày, nhà hàng tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm tiếp viên. Nơi này tiếp chủ yếu là khách nước ngoài.

Nhà hàng có khoảng 200 tiếp viên nữ phục vụ, hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả từ 5 triệu đồng, nếu qua đêm trả 12 triệu đồng/đêm.

Công an phát hiện 5 cặp nam nữ mua bán dâm tại nhiều khách sạn ở quận 5.

Từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2023, Zhang Lei đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền đặc biệt lớn, khoảng 44 tỉ đồng. Tại nhà riêng Zhang Lei, cảnh sát thu hơn 21,5 tỷ đồng trong két sắt.

Thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của Việt Nam

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc và Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM

Ngày 30/12, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đến khi nghỉ hưu. Ông Lê Minh Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

TP.HCM là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở An toàn thực phẩm và chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2024 với tiền thân là Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã có 6 năm hoạt động dưới dạng mô hình thí điểm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tân Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cam kết không để khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm trong giai đoạn chuyển giao để bảo đảm thực phẩm an toàn cho người dân.

Ngày đầu nghỉ lễ, phạt tiền hơn 17 tỷ đồng vi phạm giao thông

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc trong ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: NLĐ

Ngày 30/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an cho biết, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 40 người. Đường thủy và đường sắt không xảy ra tai nạn.

Theo đại diện Cục CSGT, đối với giao thông đường bộ, đã phát hiện xử lý 7.375 trường hợp vi phạm. Phạt tiền hơn 17 tỷ đồng, tạm giữ 107 xe ô tô, 2.428 xe mô tô… Trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 1.819 trường hợp.

Đối với đường thủy, 135 trường hợp vi phạm đã bịp hát hiện, xử lý, phạt tiền 132 triệu đồng.

3 người trong một gia đình tử vong trong con tàu bị hỏng

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân gặp nạn lên bờ

Ngày 30/12, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết 10h30 cùng ngày, anh N.Q.C. (SN 1985, ở huyện Trực Ninh, Nam Định) điều khiển tàu dăm gỗ đến đỗ tại phao số 9 thuộc đầu tuyến sông Cái Tắt (thuộc xã Liên Hòa thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) để sửa chữa bơm nước.

Lúc này, anh C. cùng 2 thuyền viên là người trong gia đình gồm chị T.T.M. (SN 1985) và cháu N.M.H. (SN 2006) xuống khoang máy để sửa chữa thì bị ngạt khí.

Sự việc được anh T.M.Q. (SN 1983, là thuyền viên cùng đi trên tàu) phát hiện. Anh Q. định xuống cứu 3 người, tuy nhiên, khi bước xuống bậc thang thì thấy khó thở nên anh Q. quay trở lên và gọi người giúp đỡ.

Cảnh sát PCCC và CNCH, cảnh sát đường thủy được điều đến, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, sử dụng mặt nạ chống độc đưa 3 nạn nhân ra khỏi hầm tàu. Tuy nhiên, lúc này cả 3 đã thiệt mạng.

Chùa Ba Vàng thông tin về xá lợi tóc Đức Phật

Sau khi nhận được văn bản của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị giải trình việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật tại chùa, chùa Ba Vàng đã chính thức có báo cáo thông tin về vụ việc.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trái) đón nhận xá lợi tóc Đức Phật từ thượng tọa Sayadaw U Wepulla, trụ trì tu viện Parami, Myanmar. Ảnh: Cổng thông tin chùa Ba Vàng

Theo đó, tháng 12/2023, Hòa thượng U Wepulla (Myanmar) đã nhận lời và hứa sẽ cung rước xá lợi tóc của Đức Phật đến chùa Ba Vàng cho nhân dân, phật tử Việt Nam chiêm bái.

Lễ kỷ niệm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông trong đó có việc cung rước và chiêm bái xá lợi Phật đã được chùa thông báo bổ sung với UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) và các cơ quan hữu quan.

Văn bản cũng khẳng định, việc đưa tin chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm xá lợi giả để lừa đảo Nhân dân, Phật tử là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của chùa Ba Vàng.

Đông đảo người dân kéo đến chiêm bái xá lợi tóc Phật. Khi sự kiện “xá lợi tóc Đức Phật” ồn ào trong dư luận, Ban Trị sự PGVN tỉnh Quảng Ninh buộc phải hỏi Trụ trì Chùa Ba Vàng”.

Sau sự việc ồn ào này, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu cho Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, làm rõ và xác minh để có thông tin chính thức về sự việc liên quan đến xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã trao đổi và có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc "xá lợi tóc Đức Phật" được trưng bày tại chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức về sự việc.

