Tin tức 24h qua: Nguyên nhân cô gái bị bạn trai sát hại rồi chở xác sang tỉnh khác phi tang

Nguyên nhân cô gái bị bạn trai sát hại rồi chở xác sang tỉnh khác phi tang

Ngày 2/1, Công an tỉnh Bến Tre thông tin, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang khẩn trương làm rõ vụ án giết người, vứt xác phi tang.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an Bến Tre

Trước đó ngày 29/12/2023, người dân phát hiện một tử thi tại bờ sông Hàm Luông (TP Bến Tre).

​​Sau 72 giờ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định đây là vụ án giết người. Nạn nhân là chị N.T.H. (SN 1996, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Hung thủ gây án được xác định là N.M.T. (SN 1995, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Bước đầu, T. khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị H. tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau đó, mang xác nạn nhân đến Bến Tre để phi tang.

Nhà máy Z121 nhận lỗi vụ pháo hoa chào năm mới chỉ kéo dài 1 phút

Ngày 2/1, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) đã gặp lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận trách nhiệm về màn bắn pháo hoa gặp sự cố trong chương trình Countdown - Hà Tĩnh chào đón năm mới 2024.

Chương trình Countdown - Hà Tĩnh chào đón năm mới 2024 diễn ra vào đêm 31/12/2023.

Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa tầm thấp và tầm cao có thời lượng 15 phút. Tuy nhiên, ngay thời khắc giao thừa, do lỗi kỹ thuật nên 590 quả đồng loạt bắn trong vòng khoảng 1 phút. Nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã tỏ ra hụt hẫng, thất vọng vì màn pháo hoa diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, không đúng như thông báo của Ban tổ chức chương trình.

Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, đây là sự cố bất khả kháng do lỗi kỹ thuật của máy bắn. Sau nhiều năm thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa hội thi và sự kiện, đây là lần đầu tiên Z121 gặp phải sự cố này.

Vì muốn bù đắp sau sự cố đáng tiếc, Z121 bày tỏ mong muốn được tiếp tục tài trợ cho Hà Tĩnh một màn pháo hoa tầm cao vào dịp giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Bắt Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã bị Bộ Công an bắt giữ. Ảnh: MINH HẬU

Ngày 2/1, Cục C03 - Bộ Công an đã bắt giữ ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Cùng với việc bắt giữ, cơ quan này đã thực hiện việc khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Hiệp.

Việc bắt giữ ông Hiệp nằm trong quá trình mở rộng vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng bị bắt. Ảnh: MINH HẬU

2 cựu quan chức tỉnh Thanh Hoá nộp hàng chục tỷ đồng khắc phục hậu quả

Hiện trạng một phần dự án Hạc Thành Tower

Liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower, ngày 2/1, Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận, hai bị can là cựu Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng đã nộp khoảng 45 tỷ đồng để khắc phục hậu quả hậu quả do những sai phạm mà các bị can đã gây ra trong quá trình chỉ đạo, triển khai dự án Hạc Thành Tower.

Dự án Hạc Thành Tower tọa lạc trên khu đất “vàng” nằm ở ngã tư đường Hạc Thành và đường Phan Chu Trinh, gần với Quảng trường Lam Sơn, thuộc trung tâm TP Thanh Hóa.

Theo hồ sơ, tháng 11/2009, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt giá giao đất thu tiền sử dụng để triển khai lập dự án đầu tư và khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower. Sau 4 năm, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt tăng tổng diện tích triển khai dự án, nhưng giá đất vẫn giữ nguyên và số tiền nộp ngân sách thì lại thấp đi, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

Huyện lên tiếng vụ người trúng đấu giá 4,2 tỷ đồng/m2 đất xin rút cọc

Liên quan việc một người trúng đấu giá thửa đất 102m² với giá 4,28 tỷ đồng/m², gấp 142 lần giá khởi điểm nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm, đại diện UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết sẽ xử lý vụ việc trên theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Theo đại diện UBND huyện, việc đấu giá nhầm trên địa bàn huyện là "chưa có tiền lệ", giá đấu của ông này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người này mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ những người đã tham gia đấu giá. Do đó, sự việc này theo quy định là trúng đấu giá nhưng không thanh toán nên bỏ cọc.

Vị này cho biết trong khi bắt đầu bước vào phiên đấu giá, phía tư vấn đã "hướng dẫn rất kỹ", vì vậy trong trường hợp này sẽ mất tiền cọc.

Theo đại diện UBND huyện, việc đấu giá nhầm trên địa bàn huyện là "chưa có tiền lệ", giá đấu của ông này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người này mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ những người đã tham gia đấu giá. Do đó, sự việc này theo quy định là trúng đấu giá nhưng không thanh toán nên bỏ cọc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]