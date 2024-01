Tin tức 24h qua: Người phụ nữ 2 lần bị truy sát, công an tăng cường bảo vệ

Người phụ nữ 2 lần bị truy sát, công an tăng cường bảo vệ

Bà H bị ông T chém gây thương tích đầu năm 2023. Ảnh: N.V

Ngày 24/1, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã cử lực lượng bảo vệ người phụ nữ lên mạng xã hội cầu cứu vì cho rằng 2 lần bị truy sát.

Trước đó, bà N.T.B.H. (43 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) lên mạng xã hội cầu cứu vì bị một người đàn ông sống gần nhà truy sát.

Theo bà H, vào tháng 1/2023, ông T dùng dao chém trúng vai bà. Thời điểm đó, em trai bà H phát hiện, can ngăn và cũng bị ông T chém bị thương.

Bà H đã báo tin đến Công an huyện Cư Kuin để nhờ xử lý. Tuy nhiên, trong quá trình công an xử lý vụ việc, ngày 11/1/2024, ông T tiếp tục lao vào nhà truy sát bà.

Hiện, Công an huyện Cư Kuin đang truy bắt ông T để điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh

Chiều 24/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, tạm giam nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến về hành vi nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan, ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 24/1, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Lý do cụ bà sống trong biệt thự chục tỷ ở Hà Nội nhưng vẫn đi xin đồ từ thiện

Bà P chia sẻ với PV

Liên quan đến sự việc cụ bà sống trong căn nhà trị giá chục tỷ ở Hà Nội nhưng vẫn đi xin đồ từ thiện, ngày 24/1, phóng viên đã tìm đến căn nhà trên phố Tô Hiến Thành (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng), nơi bà N.T.K.P. (83 tuổi) sinh sống.

Đây là căn biệt thự Pháp cổ, hiện có 3 hộ gia đình ở. Bà P sống tại tầng 1 của căn nhà, diện tích khoảng 35m2.

Cụ bà 83 tuổi cho biết, căn nhà này bà được mẹ để lại. Bà sống một mình không có chồng con, anh em đều đã mất. Bà P cho biết, do hay bị “xã hội đen dọa cướp nhà” nên mới lang thang khắp đường phố và nhận đồ từ thiện. Ngoài ra, bà còn đi nhặt ve chai hoặc rác thải rắn mang về nhà để bán lấy tiền sống qua ngày.

Trước đó, tối 22/1, bản tin Chuyển động 24h của VTV lên sóng một phóng sự phản ánh tình trạng giả người vô gia cư để xin đồ ăn từ các nhóm thiện nguyện.

Đáng chú ý, trong phóng sự, phóng viên đã bí mật đi theo một cụ bà sau khi lấy đầy một xe quà. Đi vòng vèo qua vài con phố, điểm đến của cụ bà này là một căn nhà 3 tầng trên mặt phố Tô Hiến Thành. Theo những người dân địa phương, giá trị của căn nhà này lên đến hàng chục tỷ đồng.

Mạng xã hội TikTok sau đó lại xuất hiện thông tin và clip ghi lại hình ảnh cụ bà được nhắc trong phóng sự của VTV. Theo hình ảnh từ các tài khoản TikTok, cụ bà tên P nằm ngủ dưới mái hiên của ngôi nhà, hằng ngày bà cụ đi nhặt rác, xin cơm ăn qua ngày.

Trao đổi với PV tối 23/1, lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành cho biết, cụ bà trong phóng sự của VTV có nhà, không phải người vô gia cư.

Lãnh đạo phường Lê Đại Hành cho hay, do chất đầy rác trong nhà, bà P thường ngủ ngoài hiên. Chính quyền phường, tổ dân phố thường xuyên xuống vận động, dọn dẹp và thu gom rác giúp bà. Chính quyền cũng từng đề nghị sửa nhà, lát sàn, mua giường chiếu, ti vi… để bà dọn vào ở nhưng bà không đồng ý.

Bắt 3 cán bộ Sở Công Thương Lâm Đồng

Công an mang ra nhiều thùng hồ sơ, tài liệu sau khi khám xét nhà 1 trong 3 bị can.

Chiều 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) Sở Công thương Lâm Đồng.

Những người bị bắt gồm: Lê Phước Long (47 tuổi) là Giám đốc Trung tâm, Lê Như Nguyễn Thái Bình (51 tuổi) là Phó Giám đốc và Ngô Văn Thành (51 tuổi) là Trưởng phòng của trung tâm này. Cả 3 bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.Trong chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc và nơi ở của các bị can để thu thập tài liệu.

