Tin tức 24h qua: Người đàn ông nằm giữa đường xem điện thoại khi bị đo nồng độ cồn

Người đàn ông nằm giữa đường xem điện thoại khi bị đo nồng độ cồn

Người đàn ông say xỉn, "nằm vạ" giữa đường và bấm điện thoại khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp (NLĐ)

Ngày 23/2, thông tin từ Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tổ công tác CSGT-TT Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông say xỉn, "nằm vạ" giữa đường Điện Biên Phủ khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có các giấy loại giấy tờ liên quan.

Người đàn ông này tên là Nguyễn Đức H. (SN 1964; ngụ phường Phường Đúc, TP Huế), nguyên Giám đốc Công ty CP phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế và đã nghỉ hưu.

Trước đó, vào khoảng 19h35 ngày 22/2, tổ công tác Đội CSGT- TT Công an TP Huế tuần tra kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên Phủ thì phát hiện ông H điều khiển mô tô lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, có dấu hiệu nghi vấn sử dụng nồng độ cồn.

Tổ công tác đã dừng kiểm tra và yêu cầu ông H kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, ông H đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra và đã có những lời lẽ bất cần đời, thách thức và xúc phạm đến tổ công tác, dừng xe giữa mặt đường Điện Biên Phủ và "nằm vạ" giữa đường rồi bấm điện thoại gây ách tắc giao thông.

Tổ công tác đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh đưa đối tượng về trụ sở công an phường để làm việc.

Sẽ trả tiền cọc cho người trúng đấu giá đất hơn 4 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh ngày 30/12. Ảnh: Võ Hải (VNE)

Theo báo cáo ngày 22/2 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, đơn vị đang phối hợp cùng các bên liên quan hoàn thiện hồ sơ trả lại tiền cọc theo đơn đề nghị của anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, trú xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh).

Ngày 16/1, UBND huyện Mê Linh đã giao các bên liên quan thực hiện thủ tục hủy kết quả đấu giá đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã làm việc với anh Tùng cùng Công ty đấu giá Hợp Danh đấu giá Việt Nam để thống nhất phương án giải quyết. Ngày 7/2, Trung tâm làm việc với Kho bạc nhà nước huyện Mê Linh, nhưng do thiếu một số giấy tờ nên chưa trả lại được tiền.

Trước đó chiều 30/12/2023, Trung tâm Phát triển qũy đất huyện Mê Linh phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 47 thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh. Anh Nguyễn Thanh Tùng đã trả 4,28 tỷ đồng/m2 cho thửa đất 102m2, trong khi giá khởi điểm 30 triệu đồng/m2 và trở thành người trúng đấu giá.

Kết thúc phiên đấu giá, anh Tùng cho biết, đây là lần đầu đi đấu giá quyền sử dụng đất nên "tâm lý hơi căng thẳng và cuống nên ghi nhầm". Anh đã làm đơn đề nghị UBND huyện xem xét trả cọc thửa đất do nhầm lẫn khi trả giá.

Nữ sinh lớp 12 tử vong trong nhà nghỉ

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: NLĐ)

Sáng 23/2, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ việc 1 nữ sinh tử vong với vết đâm trên ngực trong nhà nghỉ, bên cạnh là 1 thanh niên bị thương nặng.

Trước đó, sáng 22/2, T.Đ.P. (SN 1995, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An) và T.N.Y.N. (học sinh lớp 12) đến nhà nghỉ S.P. (xã Ea Riêng, huyện M'Đrắk, Đắk Lắk) thuê phòng.

Đến trưa cùng ngày, chủ nhà nghỉ phát hiện 2 người có nhiều vết thương nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, cả 2 được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện M'Đrắk. Tuy nhiên, nữ sinh N đã tử vong, riêng P được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Phó Chánh văn phòng tỉnh Lâm Đồng vi phạm nồng độ cồn

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông ở Lâm Đồng. Ảnh: Tiền phong

Ngày 22/2, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, quá trình kiểm tra, Công an TP Đà Lạt phát hiện người điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 49A-478.18 là ông Trần Quang Khải (47 tuổi) có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,112 mg/l), không có giấy phép lái xe.

Thời điểm đó, ông Khải khai làm nghề tự do, tuy nhiên, qua xác minh thông tin, Công an TP Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải đang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

