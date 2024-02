Tin tức 24h qua: Ngành hàng không họp khẩn vì sương mù dày đặc hiếm gặp ở Hà Nội

Ngành hàng không họp khẩn vì sương mù dày đặc hiếm gặp ở Hà Nội

Trong những ngày đầu tháng 2/2024, tại các sân bay khu vực phía Bắc đang xảy ra hiện tượng sương mù, mây thấp, tầm nhìn giảm dưới tiêu chuẩn khai thác bay, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bay.

Đặc biệt tại khu vực sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), tầm nhìn ngang có thời điểm đã giảm sâu xuống dưới 300 mét, theo thống kê của cơ quan khí tượng trường hợp này chỉ xuất hiện 3 lần trong vòng 10 năm trở lại đây.

Sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 41 phút sáng 2-2-2024. Ảnh: VATM

Để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, giảm thiểu tối đa tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay khu vực miền Bắc khi xảy ra hiện tượng sương mù, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác dự báo thời tiết, quản lý luồng không lưu và điều hành bay.

Ngày 4/2, VATM đã tổ chức cuộc họp do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Công chủ trì để nhìn nhận, xem xét và đề ra các biện pháp tăng cường đảm bảo hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Tổng công ty, kết nối trực tuyến trên phạm vi toàn quốc và có sự tham gia của đại diện Cục Hàng không Việt Nam, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cùng tất cả các cơ quan, đơn vị của VATM.

Một chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước bị bắt

Ngày 5/2, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt tạm giam Phạm Trọng Cường (SN 1990) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP HCM có khoản vay tại 1 ngân hàng đã quá hạn. Cường không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng 4-5 tỉ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.

Phạm Trọng Cường vừa bị Công an TP HCM bắt

Do tài sản của Cường tại quận Phú Nhuận đang thế chấp tại ngân hàng nên Cường đã nhờ người làm giả nhiều giấy tờ nhằm mục đích lừa đảo.

Giấy tờ giả thể hiện ngân hàng đồng ý cho vay 9,3 tỉ đồng. Cường sẽ cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng anh ta có hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, đã được chấp thuận cho vay số tiền trên.

Lúc này, ông V.Q.M. (đại diện một công ty tài chính) liên hệ Cường tìm hiểu thì Cường nhờ người đóng giả nhân viên một ngân hàng chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả.

Sau khi thấy hồ sơ khá rõ ràng, ông M. đã báo về công ty chuyển 5,5 tỉ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay. Và sau đó, Cường đã chiếm đoạt số tiền trên vào mục đích cá nhân.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng với ông Lương Nguyễn Minh Triết

Sáng 5/2, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Với 96,08% số phiếu tán thành, HĐND TP Đà Nẵng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, thôi làm đại biểu HĐND TP đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam thay ông Phan Việt Cường nghỉ hưu từ ngày 1/1/2024.

Công an xác minh người cầm vật giống súng bắn chỉ thiên để giải quyết va chạm giao thông

Sáng 5/2, thông tin từ Công an xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, cơ quan công an đang xác minh tin báo về người đàn ông trung niên nổ súng để giải quyết va chạm giao thông.

Trước đó vào khoảng 15h ngày 4/2, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô 4 chỗ và hai thanh niên đi xe máy tại quốc lộ N2 thuộc ấp 1B, xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa, Long An).

Người đàn ông cầm vật giống khẩu súng bắn hai phát để "giải tán đám đông".

Hai bên sau đó cự cãi gần 10 phút thì xuất hiện một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy dừng giữa đường rồi lớn tiếng: "Chuyện gì? Tụi bây giải tán không tao nổ súng”.

Nói xong ông này kéo áo lên móc vật giống khẩu súng màu đen đang dắt trong thắt lưng, lên đạn và nổ liền một phát. Do hai bên vẫn còn cự cãi, ông này tiếp tục nổ thêm một phát rồi bỏ đi.

Một số người chứng kiến xác nhận, người nổ súng chỉ là dân bình thường. Ông này có con đang là cán bộ công an, công tác ở tỉnh Long An.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]