Tin tức 24h qua: Lý do ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

Ông Lưu Bình Nhưỡng

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra ở huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Trước đó, ngày 14/11, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn USD.

Đề nghị 2 án chung thân, giảm án cho nhiều bị cáo khác trong vụ “chuyến bay giải cứu”

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ “chuyến bay giải cứu”.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSNS) Tối cao tại Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 21 bị cáo.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng được đề nghị giảm 3 đến 4 năm tù

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ”:

Phạm Trung Kiên – giúp việc cho lãnh đạo Bộ Y tế: án sơ thẩm chung thân (đề nghị y án sơ thẩm).

Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ công an: án sơ thẩm chung thân (đề nghị y án sơ thẩm).

Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao: án sơ thẩm chung thân (đề nghị 20 năm tù).

Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: án sơ thẩm 16 năm tù (đề nghị giảm từ 3 - 4 năm tù)

Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao: án sơ thẩm 12 năm tù (đề nghị giảm từ 2 - 3 năm tù).

Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: án sơ thẩm 6 năm tù (đề nghị giảm 1 năm tù).

Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ công an: án sơ thẩm 9 năm tù (đề nghị giảm từ 9 - 12 tháng tù).

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ”:

Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky: án sơ thẩm 11 năm tù (đề nghị giảm từ 12 - 18 tháng tù).

Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky: án sơ thẩm 10 năm tù (đề nghị giảm từ 12 - 18 tháng tù).

Hoàng Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty An Bình: án sơ thẩm 7 năm tù (đề nghị y án sơ thẩm).

Các bị cáo khác được giảm từ 2 đến 12 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

Bị cáo Hoàng Văn Hưng

Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ công an: án sơ thẩm chung thân (đề nghị 20 năm tù).

Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa: án sơ thẩm 18 năm tù (đề nghị bác kháng cáo, y án sơ thẩm).

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

Nguyễn Hoàng Linh, cựu Bí thư thứ hai - Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: án sơ thẩm 30 tháng tù (đề nghị chuyển thành 30 tháng tù, cho hưởng án treo).

Đặng Minh Phương, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: án sơ thẩm 18 tháng tù (đề nghị chuyển thành 18 tháng tù, cho hưởng án treo).

2 bị cáo không có đơn kháng cáo:

Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: án sơ thẩm 5 năm tù (đề nghị giảm 6 tháng tù).

Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia: án sơ thẩm 4 năm tù (đề nghị giảm từ 6 - 12 tháng tù).

Ông Lê Văn Phước tạm thời điều hành UBND tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước được giao điều hành hoạt động của UBND tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo thông tin từ UBND tỉnh An Giang, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang đã thống nhất giao ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, điều hành UBND tỉnh An Giang đến khi có chủ trương mới.

Lý do trưởng nhóm “Hỗ trợ người dân về đêm” bị bắt

Đinh Quang Bảo

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Bảo (SN 1999, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bảo là trưởng nhóm xã hội tự phát có tên “Hỗ trợ người dân về đêm”.

Trước đó, Bảo cùng 7 người trong nhóm điều khiển xe máy trên Quốc lộ 51 hướng Bà Rịa – Vũng Tàu về Đồng Nai. Khi đến phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, nhóm của Bảo phát hiện 3 người gồm: Nhung; Nam và Duy có hành vi mua bán chất ma tuý.

Tại đây, Bảo đe dọa sẽ báo cảnh sát nên Nhung hứa sẽ đưa tiền cho Bảo. Thấy vậy, Bảo đồng ý và ra giá 5 triệu đồng rồi để nhóm đối tượng mua bán ma tuý rời đi.

Về nhà, Bảo đã nhiều lần gọi điện đe dọa và đến tận nhà đối tượng mua bán ma tuý để chiếm đoạt số tiền 5 triệu đồng.

TP.HCM bắn pháo hoa tại 2 điểm dịp Tết Dương lịch 2024

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại hai điểm. Ảnh: Nguyệt Nhi

Ngày 26/12, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Dương lịch năm 2024.

Theo đó, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) với 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hỏa thuật.

Đồng thời, bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11) với 90 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật.

Thời gian bắn pháo hoa: Từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút, ngày 1/1/2024.

