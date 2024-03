Tin tức 24h qua: Lập hồ sơ xem xét, xử lý vụ 4 mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn mới học hết lớp 4

Trung tướng Tô Ân Xô

Chiều 2/3, tại buổi họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an cho biết Tập đoàn Phúc Sơn mới hoạt động từ năm 2004, là một công ty cấp huyện, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. Thế nhưng, từ 2015 đã vươn mình mạnh mẽ với phạm vi hoạt động từ Bắc vào Nam. Đến nay công ty này nhận được 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2024 đã xem xét khởi tố.

Qua điều tra 2 dự án tại Vĩnh Phúc cho thấy công ty này bỏ ngoài sổ sách, không kê khai trong hệ thống tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách hơn 640 tỷ đồng. Hiện có rất nhiều tỷ tiền thuế, nhiều dự án chưa đủ điều kiện cũng được đưa vào bán thu tiền của khách hàng và không thể giao đất cho nhà đầu tư.

Cơ quan quản lý không kiểm soát các hoạt động kê khai tài chính của công ty này, thiếu giám sát, dù công ty không thực hiện nghĩa vụ thuế những vẫn được hoạt động. Ngoài ra, cũng không nắm được năng lực hoạt động của công ty này. Dù trúng thầu dự án nghìn tỷ nhưng năng lực của Phúc Sơn rất vừa phải. Trong khi nhiều công ty có năng lực hùng mạnh hơn cũng không nhận được.

“Phó TGĐ công ty này mới học xong lớp 4”, ông Xô thông tin thêm.

Tiến độ triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7

Chiều 2/3, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, bà Nguyễn Bích Thu - Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ - thông tin về chính sách tin lương mới được thực hiện từ 1/7 tới đây.

Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ chiều 2/3

Theo lãnh đạo Vụ Tiền lương, việc xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị đã hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

Sau khi được Bộ Chính trị cho ý kiến sẽ là cơ sở để các cơ quan ban hành văn bản.

"Bộ Nội vụ sẽ có trên 10 thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch Thủ tướng ban hành", bà Thu khẳng định.

Bảo vệ BV tử vong khi ngăn cản bệnh nhân tự tử

Theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, bệnh nhân P.V.M (trú tại tổ 11C, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn) nhập viện ngày 1/3 tại Khoa Thần kinh, chẩn đoán ban đầu bị trầm cảm.

Sáng 2/3, Bác sĩ Trưởng khoa Tâm thần kinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn phát hiện bệnh nhân P.V.M (bị trầm cảm) không có mặt tại phòng điều trị đã báo cho bảo vệ bệnh viện tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường (Ảnh: báo Bắc Kạn)

10h20, bệnh nhân P.V.M được phát hiện đang ở ban công ngoài tầng 7, nhà B. Sau đó, ông L.V.P. (bảo vệ) thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. 20 phút sau, ông P. không may bị ngã từ lan can tầng 7 xuống tầng 3 và tử vong.

Về phần bệnh nhân, người này đã được khuyên nhủ và dùng các biện pháp cứu hộ để vào khu vực an toàn.

Tuy nhiên, đến khoảng 15h, bệnh nhân P.V.M rơi từ tầng 7 xuống sân, khu vực ngoài phao hơi cứu hộ. Bệnh nhân được chuyển đến phòng cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lập hồ sơ xem xét, xử lý vụ 4 mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù

Ngày 2/3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã lập hồ sơ, xem xét xử lý vụ 4 mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù (quận Long Biên).

Lực lượng chức năng tìm kiểm tung tích 4 mẹ con người phụ nữ. Ảnh: P.D.

Theo đó, sáng 1/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có một ô tô dừng đỗ trên cầu Đông Trù nhưng không thấy người bên trong hoặc trông giữ xe. Người dân nghi có người nhảy cầu tự tử nên báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ và lực lượng Cảnh sát 113 Long Biên được điều động đến, tổ chức xác minh thông tin và tìm kiếm.

Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng xác định chị N.T.T.H. (trú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là người điều khiển chiếc xe ô tô trên, chở 3 con đến cầu Đông Trù.

Sau đó, 4 mẹ con xuống xe bỏ đi, mục đích là chị H. muốn dọa chồng chứ không có ý định nhảy cầu tự tử. Chị H. đã gọi điện báo cho gia đình chồng biết 4 mẹ con vẫn an toàn.

Khởi tố bạn trai của nữ sinh nhắn tin “cứu con với”

Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hiếu (20 tuổi, ngụ thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) về hành vi giao cấu với người chưa thành niên.

Bị can Nguyễn Ngọc Hiếu. Ảnh: CACC.

Theo điều tra ban đầu, bị can H. và nữ sinh lớp 10 tên V.T.M.L có quan hệ tình cảm, yêu đương. Đến hôm 24/2, cả hai rủ nhau đi chơi nhiều ngày không về nhà. Do mất liên lạc với con, gia đình nữ sinh này đã tới công an trình báo.

Sau 2 ngày tìm kiếm, công an đã tìm thấy nữ sinh L. tại một phòng trọ trên địa bàn Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Nữ sinh này khai nhận đã có quan hệ tình dục với Nguyễn Ngọc Hiếu.

Trước đó, ngày 25/2, ông V.V.N. (cha của nữ sinh L.) đã đến cơ quan công an trình báo việc cháu L. mất tích từ 12 giờ ngày 24/2 sau khi đi học bằng xe máy. Đến tối cùng ngày, gia đình hoảng hốt nhận được tin nhắn với nội dung “cứu con với”.

