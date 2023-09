Tin tức 24h qua: Khói đen bốc cao hàng chục mét từ ngôi nhà 7 tầng ở Thanh Xuân

Khói đen bốc cao hàng chục mét từ ngôi nhà 7 tầng ở Thanh Xuân

Đám cháy tạo cột khói cao hàng chục mét

Khoảng 9h20 sáng 16/9, ngôi nhà tại số 28 Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra cháy. Đây là công trình nhà ở riêng lẻ đang trong quá trình hoàn thiện, chưa có người ở, quy mô 6 tầng và tầng hầm, tầng lửng, tum.

Đến 9h30, người dân cùng lực lượng chức năng phối hợp khống chế, xử lý được đám cháy. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do thợ hàn cắt mái chống nóng vô ý để vẩy hàn rơi vào phần mút xốp áp dưới mái tôn gây ra cháy. Về cơ bản sự cố cháy không lớn nhưng do vật liệu cháy tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người lo sợ.

Ngay trong ngày 16/9, UBND quận Thanh Xuân ban hành quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối ông N.V.P. (thợ hàn) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Theo UBND quận Thanh Xuân, ông P. đã hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Vụ sinh viên thực tập BV Việt Đức bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi: Báo cáo của ekip

Người nhà bệnh nhân cho rằng nhân viên y tế có hành vi sàm sỡ con gái mình (Hình ảnh cắt lại từ clip)

Liên quan đến sự việc sinh viên thực tập tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi bị TNGT, ekip trực (trong đó có nam sinh viên thực tập) khẳng định quá trình chiếu chụp X-quang diễn ra bình thường như nhiều bệnh nhân khác, không có hành động nào sàm sỡ như trên mạng xã hội phản ánh.

Ekip trực cũng biết có người đứng ngoài, quay camera qua ô cửa nhưng vẫn chụp bình thường. Khi vào phòng chụp, nhân viên đã hỗ trợ bệnh nhân để chuẩn bị chụp. Sau khi chụp, người nhà bệnh nhân bắt đầu to tiếng, đòi gặp nhân viên y tế vì cho rằng cô gái bị sàm sỡ khi chụp X-quang.

Bệnh viện cũng đã mời công an giải quyết. Sau đó bất ngờ trên mạng xã hội lại xuất hiện clip tố sàm sỡ.

Đại diện bệnh viện cho biết về nguyên tắc, khi chụp X-quang, bệnh nhân được yêu cầu kéo quần dài xuống, cởi áo ra do liên quan việc khóa hoặc cúc quần/áo, những đồ kim loại khi chụp lên sẽ che mất phim, còn quần áo lót vẫn để nguyên.

Hiện Bệnh viện Việt Đức đã tăng cường các biện pháp giám sát, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống rút kinh nghiệm trong kỹ năng giao tiếp.

Vừa trúng đấu giá, chủ nhân biển ngũ quý 6 lập tức chào bán

Ngày 16/9, anh N.M.H. (ở Hà Nội) cho biết, anh là người đã trúng đấu giá biển số ô tô 98A-666.66 với giá 3,075 tỷ đồng vào chiều 15/9.

Kết quả đấu giá của biển số ô tô 98A – 666.66

Sau khi trúng đấu giá, anh đã công khai chào bán lại biển số ngũ quý 6 thuộc tỉnh Bắc Giang này trên mạng xã hội. Anh H. cho hay, nếu ai trả giá tốt anh sẽ để lại cho người đó. “Tôi đấu giá biển số là để sử dụng nhưng nếu ai thích và muốn sở hữu biển số này tôi sẽ bán lại.”, anh H. nói.

Anh H. chia sẻ, đã có nhiều người hỏi mua lại biển số nhưng hiện vẫn chưa chốt được giá. Anh sẽ tính toán mua một chiếc xe xứng tầm với biển số ngũ quý 6 để lắp vào.

Nghị quyết 73/2022 quy định cấm chuyển nhượng riêng lẻ biển số trúng đấu giá. Tuy nhiên, cho phép chuyển nhượng xe ô tô kèm theo biển số trúng đấu giá. Người trúng đấu giá muốn bán lại biển số trúng đấu giá thì cần bán kèm theo một chiếc ô tô có gắn biển số này.

Trước đó, ngày 15/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đã tổ chức đấu giá thành công 11 biển số siêu đẹp với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng.

Diễn biến mới vụ công ty lừa đảo bị Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang “đưa vào tầm ngắm”

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ TP HCM) tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như vậy, đã có 23 bị can liên quan Công ty Lộc Phúc bị khởi tố, bắt giam.

Huỳnh Hữu Tường vừa bị khởi tố, bắt giam 4 tháng

Theo lời khai của các đối tượng, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự "vẽ" dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỉ đồng. Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Công an xác định Tường điều hành mọi hoạt động công ty nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm Tổng Giám đốc công ty.

Theo công an, từ ngày 31-8 đến nay, đã có khoảng 80 khách hàng là nạn nhân đến tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo triệt xóa tổ chức lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản này.

Cặp vợ chồng bị con rể “hờ” chém tử vong trong đêm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Nguyễn Văn Hưng (SN 1987, trú tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hưng bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/9, tại nhà ông Trần Văn T (SN 1948) ở TP Phổ Yên, Thái Nguyên xảy ra vụ đối tượng dùng hung khí chém khiến ông T. và vợ là bà Hoàng Thị Th. Tử vong, chị Hoàng Thị H. (con gái ông T.) bị thương.

Qua điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng.

Hưng và chị H. đã sống với nhau như vợ chồng tại nhà ông T. nhiều năm nay.

Bước đầu, Nguyễn Văn Hưng khai nhận do mâu thuẫn bột phát trong sinh hoạt nên tối 15/9, sau khi đi uống rượu, Hưng đã đến nhà và dùng dao chém 3 người trong gia đình ông Trần Văn T.

