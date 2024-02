Tin tức 24h qua: Hotgirl bị bắt vì “ngựa quen đường cũ”

Đề xuất mức lương đóng bảo hiểm xã hội từ 1/7

Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời Bộ LĐ-TB&XH xung quanh việc đánh giá tác động của chính sách tiền lương mới đối với khu vực Nhà nước, dự kiến thực hiện từ 1/7/2024.

Về cơ cấu tiền lương mới, Bộ Nội vụ cho biết có ba khoản. Ảnh: V.LONG

Về cơ cấu tiền lương mới, Bộ Nội vụ cho biết có ba khoản gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản của năm, không bao gồm phụ cấp).

Trong đó Bộ đã nêu rõ thực hiện chế độ lương chức vụ (bỏ chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo) và thu hẹp đối tượng hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề (chỉ còn áp dụng đối với quân đội, công an, cơ yếu).

Bộ Nội vụ đề nghị tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) khi thực hiện chế độ tiền lương mới tiếp tục quy định là mức tiền lương cơ bản (quy định trong 5 bảng lương mới), phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Từ ngày 1/7, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,8 triệu đồng mỗi tháng.

Sự thật sau bức ảnh “công nhân được thưởng Tết bằng đệm”

Ngày 1/2, mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh nhiều công nhân hào hứng chở chiếc đệm bông công ty tặng về nhà khiến cả đoạn đường trước cổng công ty “ùn tắc”. Nụ cười của các công nhân khi nhận quà Tết khiến người xem ấm lòng. Được biết sự việc diễn ra ở một công ty may trên địa bàn xã Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng, Nam Định).

Công nhân chở đệm kín lối đi

Chị Mai Liên (29 tuổi, công nhân công ty này) cho biết, chị rất vui và phấn khởi khi nhận được tiền thưởng, quà và đệm bông.

Đại diện công ty may nơi chị Liên làm việc cho biết, ngày 31/1, đơn vị đã trao thưởng Tết cho hơn 2.000 công nhân ở khu vực. Ngoài tiền lương tháng 12, mỗi công nhân được tặng 16 triệu đồng tiền thưởng (tương đương với 2 tháng lương) cùng 1 túi quà Tết. Ngoài ra, mỗi công nhân sẽ được thưởng 1 chiếc đệm bông có giá khoảng 4 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển quà, công ty báo trước cho người lao động thời gian nhận. Công nhân nhà xa có thể nhắn người thân đến chở về hoặc thuê xe. Những người còn lại sẽ được đoàn thanh niên của công ty hỗ trợ chằng buộc cẩn thận, thuận tiện di chuyển.

3 mẹ con tử vong trong căn nhà đỏ lửa lúc rạng sáng

Ngày 1/2, ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết đám cháy xảy ra tại xóm 2, xã Cổ Am rạng sáng cùng ngày đã cướp đi tính mạng của ba mẹ con.

Lực lượng PCCC tổ chức chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Anh Vũ

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, người dân đi qua phát hiện có lửa cháy trong nhà nên hô hoán, kêu cứu. Tuy nhiên ngọn lửa cháy quá to khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau đó 1 giờ, đám cháy mới được khống chế.

Nạn nhân được xác định là chị P.T.X, (43 tuổi, quê quán tại tỉnh Thái Bình), con trai N.H.Đ (8 tuổi) và con gái P.N.D (6 tuổi).

Theo báo cáo nhanh, khi hỏa hoạn xảy ra, trong nhà có 4 mẹ con đang ngủ. Khi nghe thấy tiếng hô hoán, con gái lớn 16 tuổi của gia đình nghe thấy và gọi mẹ dậy. Tuy nhiên người mẹ và hai em nhỏ đã bị ngạt khói dẫn đến tử vong. Người con gái lớn chạy thoát ra được cửa phía sau, bị bỏng ở phần mặt và được đưa đi sơ cứu kịp thời.

Ở thời điểm đám cháy xảy ra, người chồng đang đi làm đêm nên không có ở nhà.

Vướng vòng lao lý vì cho mượn xe dẫn đến chết người

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Dũng (SN 2006, trú huyện Thủy Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào tối 5/1, tại đường liên xã, thuộc xã Minh Tân, em Bùi D.T.A. (SN 2010) điều khiển xe máy đâm va vào một xe máy chạy phía trước cùng chiều, rồi lao vào tường bao ven đường. Vụ tai nạn khiến em T.A. tử vong tại chỗ.

Lực lượng công an xác định, nguyên nhân ban đầu do em T.A. không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, chưa đủ điều kiện để điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Cơ quan CSĐT xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn, Nguyễn Khắc Dũng đi xe máy đến xã Minh Tân để chơi điện tử. Em T.A. mượn xe máy của Dũng. Dũng đồng ý và giao phương tiện cho T.A., mặc dù biết rõ T.A. chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Linh vật rồng “quay đầu” ở Đắk Lắk đã “biến hình”

Ngày 1/2, nhiều người dân bất ngờ khi thấy phần đầu linh vật rồng ở Hoa viên TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được điều chỉnh.

Linh vật rồng ở TP Buôn Ma Thuột đã được điều chỉnh phần đầu so với thiết kế ban đầu

Theo mẫu thiết kế và thực tế dựng lên trong 3 ngày, phần đầu của linh vật rồng này quay về phía sau. Song, đến sáng 1/2, phần đầu rồng đã được điều chỉnh quay về phía trước. Do dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa hoàn thiện, có thể tiếp tục có sự thay đổi nên cơ quan chức năng chưa đưa ra lời giải thích về vấn đề này.

Một lãnh đạo Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cho biết linh vật rồng và trang trí đường hoa được UBND TP Buôn Ma Thuột đặt hàng với chi phí gần 1 tỉ đồng.

Linh vật rồng màu vàng dài 16m, cao 6m, được làm bằng xốp. Sản phẩm được chế tác từ TP.HCM, vận chuyển về Đắk Lắk lắp ráp.

Trước đó, linh vật rồng này nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng linh vật rồng được thiết kế “quay đầu” về phía đuôi, không thể hiện được sự uy nghiêm, hiên ngang vượt qua sóng gió. Linh vật rồng được thiết kế cách điệu khi có 2 phần thân "ẩn dưới đất". Trong khi đó, nhiều ý kiến lại khen ngợi linh vật rồng hoành tráng, sắc sảo.

Hotgirl bị bắt vì “ngựa quen đường cũ”

Ngày 1/2, thông tin từ Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Bích (SN 1994, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đỗ Thị Bích (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An)

Theo điều tra, cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị trộm đột nhập.

Đến ngày 23/1/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ Đỗ Thị Bích. Bích là đối tượng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, Bích bước đầu khai nhận, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, đối tượng đã đột nhập, thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn với số tiền 80 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

