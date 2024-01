Tin tức 24h qua: Được cứu khỏi ô tô chìm dưới sông, nữ tài xế đợi ngày gặp được ân nhân

Được cứu khỏi ô tô chìm dưới sông, nữ tài xế đợi ngày gặp được ân nhân

Chiếc ô tô bị chìm dưới sông

Sáng 31/1, lãnh đạo UBND xã Nam Cường (Tiền Hải, Thái Bình) cho biết, lực lượng chức năng huyện Tiền Hải đã xuống nhà ông Hoàng Ngọc Lương (44 tuổi, người địa phương) để thăm hỏi và tặng quà vì có hành động cứu nữ tài xế mắc kẹt trong ô tô đang chìm dưới sông.

Ông Hoàng Ngọc Lương cho biết, sau khi nắm được thông tin về ông, chiều 30/1, con gái của nữ tài xế được ông cứu đã xuống thăm nhà và cảm ơn ông.

“Tôi hỏi thăm sức khoẻ của cô ấy thì con gái nói cô ấy cũng đỡ hơn rồi, nhưng chưa đi lại được. Hôm nào sức khoẻ ổn định, vợ chồng cô ấy sẽ trực tiếp xuống nhà tôi để gặp gỡ, cảm ơn”, ông Lương nói và cho biết, nữ tài xế được ông cứu ở TP Thái Bình, cách nhà ông khoảng hơn 50km.

Ông Hoàng Ngọc Lương

Ông Lương cho hay, sau khi cứu được nữ tài xế lên bờ an toàn, ông cùng con trai đi về nhà thay đồ luôn vì sợ nhiễm lạnh. “Cứu được người tôi thấy rất vui. Ai vào trong hoàn cảnh của tôi cũng làm vậy, đó là tình cảm của người Việt Nam chúng ta, không chỉ riêng tôi”, ông Lương nói.

Trước đó, trưa 29/1, ông Lương đón con trai xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Đến đoạn qua cầu Các Già (Tiền Hải) thì thấy một ô tô con đang chìm dưới sông. Biết có người mắc kẹt bên trong xe, ông vội cởi áo khoác, nhảy xuống sông cứu người. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, nữ tài xế tỉnh lại, bật khóc và nói “cảm ơn” ông Lương.

Cô gái được nhận vào làm việc tại Công an tỉnh sau khi anh trai hi sinh

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết ngày 30/1, đơn vị đã tổ chức lễ công bố quyết định tuyển dụng cán bộ đối với thân nhân một liệt sĩ đã hy sinh trong khi truy bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Chị Yến (người cầm hoa) được tuyển dụng vào công tác tại Công an Đắk Nông. Ảnh: M.Q

Theo đó, chị Vũ Thị Yến (32 tuổi), em ruột của liệt sĩ Vũ Văn Nam được tuyển dụng vào làm việc tại Bệnh xá, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đắk Nông. Chị Yến được phong cấp bậc hàm Thượng sĩ chuyên môn kỹ thuật, xếp hệ số lương 3,85.

Đây là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Yến và đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông và hứa sẽ tích cực phấn đấu, học tập, nghiên cứu để tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, năm 2015, anh Vũ Văn Nam (cán bộ Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã anh dũng hy sinh trong quá trình truy bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Thanh niên 19 tuổi cố tình xăm hình để trốn nghĩa vụ quân sự

Ngày 31/1, UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân V.V.T. (SN 2005, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) 15 triệu đồng vì có hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên V.V.T. cố tình xăm hình trên tay để trốn nghĩa vụ quân sự

Theo xác minh, sau khi có kết quả khám tuyển và thông báo về việc phúc tra sức khỏe lần cuối, biết mình đã đạt sức khỏe nhưng T. không muốn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Do đó, anh T. lên mạng tìm hiểu cách thức để phúc tra sức khỏe không đạt.

Ngày 11/1, V.V.T. đi xăm hình trên cách tay trái, kích thước 7,5cm x 5cm.

Ngày 18/1, Hội đồng phúc tra sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 do Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức phát hiện công dân T. không đạt kết quả phúc tra sức khỏe vì lý do có hình xăm trên cánh tay trái.

Sau khi xác minh, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.V.T. vì "Có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự".

Tuyên án vụ giang hồ bắn chết người ở Phú Quốc

Sáng 31/1, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án 70 bị cáo trong vụ giang hồ nổ súng tranh chấp đất làm 2 người chết, 6 bị thương xảy ra tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

HĐXX nhận định 70 bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục hậu quả nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ…

Bị cáo Đoàn Thiên Long – người trực tiếp bắn 3 phát súng làm chết 2 người và bị thương 6 người

Với bị cáo Đoàn Thiên Long (23 tuổi), được xác định là người trực tiếp bắn 3 phát súng làm chết 2 người và bị thương 6 người, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Long là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo không có động cơ, tước đoạt mạng sống của người khác mà phạm tội theo sự dẫn dắt, xúi giục của người khác. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Long tù chung thân về tội Giết người và tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cùng án chung thân còn có bị cáo Nguyễn Văn Thái (36 tuổi, còn gọi Thái bus, ngụ TP. Phú Quốc) và Bùi Đức Ngọc (32 tuổi, ngụ TP. Hải Phòng) về tội Giết người (riêng bị cáo Ngọc còn phạm thêm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng).

Bị cáo Phạm Anh Hiếu (34 tuổi, ngụ TP. Phú Quốc) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người; bị cáo Bùi Minh Trung (48 tuổi, tức Trung Cà Mau) bị tuyên 14 năm tù.

Với 65 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt mức án từ 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 20 năm tù, về các tội: Giết người, Gây rối trật tự công cộng; Che giấu tội phạm; Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

