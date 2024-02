Tin tức 24h qua: Đi thuyền ra hồ chụp ảnh, 2 vợ chồng gặp nạn tử vong

Đi thuyền ra hồ chụp ảnh, 2 vợ chồng gặp nạn tử vong

Vào khoảng 13 giờ ngày 14/2 (tức ngày 5 Tết Giáp Thìn 2024), gia đình anh N.V.C. (SN 1987; ngụ xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) lên nhà người thân ở thôn Sông Mã (xã Điền Lư) để ăn Tết.

Lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 trên sông Mã đoạn qua xã Điền Lư, huyện Bá Thước - nơi xảy ra vụ lật thuyền khiến 2 vợ chồng chết đuối

Sau đó, gia đình anh C. cùng nhiều người khác ra sông Mã (đoạn lòng hồ thủy điện Bá Thước 2) chơi, chụp ảnh. Quá trình chơi ở đây, 8 người đã lên thuyền chèo ra lòng hồ thủy điện Bá Thước 2, khi cách bờ khoảng 8m thì thuyền lật khiến cả 8 người rơi xuống sông Mã.

4 người sau đó bơi được vào bờ, đồng thời 2 cháu nhỏ được cứu. Tuy nhiên, 2 vợ chồng anh C. và chị T.T.K.N. (SN 1989) đã chìm xuống sông Mã. Ngay trong chiều, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của 2 vợ chồng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bé gái 5 tuổi bị mất một bàn tay do nhặt pháo

Ngày 15/2, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.HCM, cho biết nơi đây vừa tiếp nhận bé gái HTTT (5 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) bị mất bàn tay trái khi xem hàng xóm đốt pháo vào chiều mùng 3 Tết.

Bé gái 5 tuổi bị cụt bàn tay do lượm pháo. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Tiến cho hay, bé T chơi trước nhà vào mùng 3 Tết thì nhà hàng xóm có đốt pháo hoa. Sau đó, bé T có nhặt một viên pháo trên sân. Không may pháo phát nổ làm bàn tay trái của bé bị thương nặng. Người nhà nhanh chóng đưa bé T đến BV Nhi đồng TP cấp cứu. Tại BV, các bác sĩ ghi nhận bàn tay trái của bệnh nhi bị giập nát, vùng mạn bụng trái tổn thương mô mềm.

Người đàn ông "khoe quen lãnh đạo CSGT " khi bị đo nồng độ cồn

Tối 13/2, Tổ công tác Trạm CSGT Ba Láng thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an ATGT trên quốc lộ 1 phát hiện một người đàn ông có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này có thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Người đàn ông này chỉ khai tên họ, không ký biên bản và cho biết quen với lãnh đạo Trạm CSGT Ba Láng, có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào

Làm việc với lực lượng làm nhiệm vụ, người đàn ông này chỉ thông tin tên là Từ Thanh T, là lãnh đạo ở trạm thu phí. Người này “khoe” bản thân quen với lãnh đạo của Trạm CSGT Ba Láng, có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào. Để chứng minh, người vi phạm yêu cầu Tổ công tác gọi Trưởng Trạm ra làm việc, nhưng không được. Sau đó, người đàn ông tên T đã bỏ đi, không làm việc với lực lượng chức năng, không ký biên bản vi phạm.

Sau khoảng 30 phút vận động, thuyết phục bất thành, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với người tên T này, gồm các lỗi: điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,883mg/lít khí thở; không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chiều 15/2, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định cho tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Trước đó, ngày 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 137/QĐ-TTG điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Dự kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi sẽ phụ trách các mảng công tác gồm giáo dục mầm non, giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, thi đua khen thưởng, giáo dục dân tộc, trẻ em…

Cụ bà 92 tuổi tìm được gia đình sau 15 năm thất lạc

Tối 14/2, Công an thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nhận được thông tin từ người dân phát hiện một cụ bà đi lạc ở tổ dân phố Sông Vệ (thị trấn Sông Vệ).

Sau khi tiếp nhận, Công an thị trấn Sông Vệ đưa cụ bà về trụ sở làm việc nghỉ ngơi, ăn uống. Qua khai thác, cụ bà không nhớ nơi ở, lời nói cũng không rõ ràng, chỉ nghe được từ “Đại Lãnh”. Từ chút thông tin ít ỏi, lực lượng công an tiến hành xác minh các địa phương có địa danh này.

Công an đưa cụ bà về trụ sở nghỉ ngơi, ăn uống trước khi đón xe đưa về với gia đình. Ảnh: CA

Đến khuya cùng ngày, Công an thị trấn Sông Vệ đã được đơn vị bạn là Công an xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) cung cấp thông tin và đã liên lạc với người thân của cụ bà. Công an xác định cụ bà tên là Hỏa Thị Kiên (92 tuổi, ngụ xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh), bị lãng trí bỏ nhà đi đã gần 15 năm, người thân đã tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Ngày 15/2, công an đã đưa cụ bà về đoàn tụ với gia đình. Bà Hoả Thị Lệ Dung (con gái bà Kiên) đã xúc động, thay mặt gia đình cảm ơn hành động nhân văn, ấm tình người của cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn Sông Vệ.

Sau vụ đổ đè chết người ở Đắk Lắk, đề xuất chặt hạ 38 cây xanh sâu bệnh, mục gốc

Ngày 15/2, đại diện Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk xác nhận, trên toàn địa bàn TP Buôn Ma Thuột có 38 cây xanh bị sâu bệnh, mục gốc, cây nghiêng có nguy cơ bị gãy, đổ gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông và hư hỏng tài sản cần phải đốn hạ.

Hiện trường vụ cây xanh gãy đổ khiến một cô gái tử vong ngày mồng 4 Tết

Những cây xanh được đề xuất đốn hạ có nhiều cây tuổi đời rất cao, trong đó chủ yếu xà cừ, long não, đa, sanh, mắc mật, sao đen… Các cây xanh được đề xuất đốn hạ nằm trên các đường Trần Phú, Nguyễn Tất Thành, Đinh Tiên Hoàng...

Theo thống kê, 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột xảy ra 2 vụ cây xanh gãy đổ khiến 1 người tử vong, một người bị thương và nhiều phương tiện người tham gia giao thông, nhà dân bị hư hỏng. Đặc biệt, vào mùa mưa, xảy ra nhiều vụ cây xanh cổ thụ bị gãy đổ.

