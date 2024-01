Tin tức 24h qua: Đầu năm mới, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá

Đầu năm mới, đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá

Theo các nhân viên làm việc tại nhà ga cáp treo trên đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, Lào Cai), sáng nay (3/1), nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được trên khu vực đỉnh là khoảng 2 độ C, trời có mưa nhỏ.

Một lớp băng giá đã xuất hiện và phủ trắng trên khu vực đỉnh núi Fansipan. Đây là đợt băng giá thứ 6 trong mùa đông xuân 2023-2024 ở đỉnh Fansipan, nhưng mới là đợt đầu tiên tính từ đầu năm 2024.

Băng giá xuất hiện, phủ trắng cảnh vật trên khu vực đỉnh Fansipan luôn mang lại một khung cảnh khác lạ.

Khi về trưa, nắng xuất hiện khiến nền nhiệt tăng lên và băng giá cũng bắt đầu tan dần.

Xác “tàu cổ” ở bờ biển Hội An biến mất

Hình ảnh xác con tàu nghi tàu cổ trồi lên gần bờ biển phường Cẩm An được ghi lại trước đó.

Ngày 3/1, lãnh đạo UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) cho hay, xác con tàu nghi là tàu cổ trồi lên ở bờ biển phường Cẩm An đã "biến mất". Nguyên nhân là do những ngày qua biển động, sóng lớn, triều cường đánh mạnh khiến con tàu bị vùi lấp bởi một lượng lớn cát.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND phường Cẩm An, cho biết, mới đây đoàn công tác của Bảo tàng tỉnh Quảng Nam về khảo sát, nắm thông tin về xác tàu gỗ này để xác định niên đại. Tuy nhiên, do những ngày qua thời tiết xấu nên chưa thể trục vớt xác tàu để xác định cụ thể.

Trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền trục vớt xác tàu, thành phố Hội An phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại khoanh vùng, bảo vệ 24/24 giờ. Đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật đến người dân địa phương.

Con tàu gỗ nghi là tàu cổ này trồi lên vào ngày 26/12/2023, trong khu vực công trình kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực biển An Bàng. Quan sát hiện trạng cho thấy có nhiều thanh gỗ màu nâu đen nhô lên khỏi mặt biển từ 10-30cm, được xếp theo hình dạng giống ghe thuyền với một đầu nhọn, chiều rộng đo được khoảng 3m, chiều dài ước khoảng 15m.

Nữ sinh lớp 7 tử vong tại trung tâm y tế

Ngày 3/1, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết một nữ sinh học lớp 7 trên địa bàn xã Cẩm Sơn đã tử vong tại trung tâm y tế huyện này.

Người thân tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn yêu cầu làm rõ cái chết của nữ sinh lớp 7. Ảnh: Facebook

Trước đó, ngày 2/1, em N.M.P. (13 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) bị nôn mửa, ho nên được người nhà đưa tới Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để thăm khám. Em P. được khám rồi cho thuốc về nhà uống.

Đến khoảng 2 giờ ngày 3/1, em P. ho nhiều nên gia đình đã đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã xét nghiệm máu, truyền nước cho em P. Khoảng 20 phút sau, nữ sinh này bị co giật và tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, rất đông người thân của em P. đã tập trung tại trung tâm y tế, yêu cầu cơ sở này giải thích, làm rõ nguyên nhân.

Danh tính bất ngờ của nghi phạm sát hại bạn gái, vứt xác xuống sông

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Minh Thông (SN 1995, ĐKTT: huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Minh Thông

Trước đó ngày 29/12/2023, người dân phát hiện một tử thi tại bờ sông Hàm Luông (TP Bến Tre).

​​Sau 72 giờ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định đây là vụ án giết người. Nạn nhân là chị N.T.H. (SN 1996, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Hung thủ gây án được xác định là Ngô Minh Thông. Thông là cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Bước đầu, Thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị H. tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau đó, mang xác nạn nhân đến Bến Tre để phi tang.

Tối 2/1, Phòng tham mưu công an tỉnh Tiền Giang thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành Quyết định kỷ luật “Tước Danh hiệu Công an nhân dân” đối với Trung úy Ngô Minh Thông.

