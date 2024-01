Tin tức 24h qua: Đại úy công an cứu cô gái bị hiếp dâm bên đường

Đại úy công an cứu cô gái bị hiếp dâm bên đường

Nguyễn Đình Đông bị bắt giữ.

Ngày 26/1, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Đông (37 tuổi, trú xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội hiếp dâm.

Nạn nhân trong vụ án là chị H.T.M.T. (24 tuổi, trú ở Nghệ An).

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 5/1, Đông chạy xe máy trên đường Nguyễn Sỹ Sách nối dài (thuộc địa phận xã Hưng Hòa, TP Vinh) đã tông vào xe máy của chị T khiến cả hai bị ngã xuống đường.

Đông đã kéo chị T xuống ven đường nhằm giở trò đồi bại.

Thời điểm này, Đại úy Đại úy Nguyễn Sơn Hà (cán bộ Đội Tham mưu, Công an huyện Nam Đàn) trên đường chở vợ đi bệnh viện đã phát hiện 2 xe máy nằm ngã bên đường. Nghi vấn có chuyện bất thường, Đại úy Hà tiến tới kiểm tra thì nghe tiếng kêu “anh, chị ơi cứu em với”, đồng thời phát hiện Đông đang ngồi đè lên chị T.

Ngay lập tức, đại uý Hà xuống ngăn cản, kịp cứu chị T rồi cùng người dân và Công an xã Hưng Hòa bắt được Đông.

Trụ trì Chùa Ba Vàng bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng. Ảnh: Phatgiao.org.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) Nguyễn Văn Thành vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Minh Hiếu (tức Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng).

Theo quyết định, ông Vũ Minh Hiếu đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức triển lãm. Cụ thể, Chùa Ba Vàng đã tổ chức Đại lễ mừng 765 năm ngày đản sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ ngày 23/12/2023 đến ngày 27/12/2023 tại Chùa Ba Vàng.

Trong đó có hoạt động trưng bày, chiêm bái (trưng bày, triển lãm), hiện vật (vật được gọi là ‘xá lợi tóc Phật) khi chưa gửi thông báo đến cấp có thẩm quyền theo quy định.

Với vi phạm này, ông Vũ Minh Hiếu (tức Đại đức Thích Trúc Thái Minh) bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

Sở VH-TT-DL lên tiếng về linh vật rồng gây tranh cãi ở Thanh Hóa

4 linh vật rồng được tạo hình trông "ốm yếu, còi cọc" gây tranh cãi ở một điểm du lịch tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Chiều 26/1, bà Vương Thị Hải Yến, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin dư luận về linh vật rồng ở điểm du lịch ở biển Tiên Trang (Quảng Xương, Thanh Hóa), đơn vị đã phối hợp với địa phương xác minh, làm rõ.

Theo bà Yến, đây là tác phẩm nghệ thuật, theo quy định của Bộ VH-TT-DL thì những công trình phải cấp phép là tượng đài, tranh hoành tráng. Trong khi những tác phẩm nghệ thuật (tạo hình linh vật rồng) thì không có quy định liên quan tới việc cấp phép, thủ tục như thế nào.

"Hôm qua 26/1, sở xuống làm việc với huyện Quảng Xương thì đơn vị này nói sẽ chủ động xuống làm việc với chủ dự án, xem thủ tục cấp phép dự án này như thế nào. Huyện sẽ rà soát lại quy hoạch xem có bố trí công trình văn hóa ở vị trí đó không (nơi đặt các linh vật), đã xin cấp phép xây dựng chưa để có hướng xử lý"- bà Yến thông tin.

Cũng theo Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, mặc dù trong khu du lịch không phải khu công cộng, nhưng khi nó được dư luận, nhân dân quan tâm đón nhận thì sở cũng phải vào cuộc để chấn chỉnh.

Con rể truy sát nhà vợ khiến 3 người thương vong

Rất đông người dân tập trung gần nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 26/1, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Liên quan đến vụ việc đau lòng trên, lãnh đạo xã Đồng Thành cho biết, trước khi gây ra vụ án mạng nghi phạm H.V.L. (SN 1978) là thành phần bất hảo, từng bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội trộm cắp, người này mới ra tù được khoảng 2 năm.

Sau khi mãn hạn tù, L không lo làm ăn, thường tụ tập ăn nhậu, khiến gia đình mâu thuẫn. L và vợ đã ly thân, người vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống.

Sáng 25/1, L tìm đến nhà bố vợ để nói chuyện với bà T.T.T. (vợ L). Trong lúc nói chuyện, L đưa giấy nợ nần yêu cầu vợ ký nhưng bà T không đồng ý nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

L sau đó đã dùng dao sát hại vợ và mẹ vợ. Chưa dừng lại, đối tượng còn dùng dao đâm cụ T.V.L. (SN 1950, bố bà T) bị thương nặng.

Sau khi gây ra vụ án mạng, L lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Thi thể L. được lực lượng chức năng phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ vào trưa 25/1, tại khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

