Tin tức 24h qua: Cựu nhân viên ngân hàng mất hút cùng hàng trăm tỷ của nhiều "đại gia" Quảng Bình

Cựu nhân viên ngân hàng mất hút cùng hàng trăm tỷ của nhiều "đại gia" Quảng Bình

Mấy ngày nay, Quảng Bình rộ tin đồn, nữ nhân viên một ngân hàng là Lê Thị Thanh Th. (SN 1987) đã huy động hàng trăm tỷ đồng của nhiều “đại gia” với lãi suất cao, nói là để đảo nợ cho khách hàng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Một nạn nhân ở xã Bảo Ninh cho biết, việc huy động vốn để đảo nợ ngân hàng cho khách hàng được bà Th. làm nhiều năm nay và không có xảy ra điều tiếng gì. Lãi suất huy động bà Th. vẫn thanh toán đúng như cam kết.

Nhóm bạn của anh cho bà Th. vay trên 100 tỷ đồng, trong đó anh góp gần 2 tỉ đồng. Cách đây 3 ngày, mọi người liên lạc qua điện thoại thì bà Th. tắt máy, chạy đến nhà thì người nhà nói bà Th. đã rời nhà đi cách đây mấy hôm.

Một nạn nhân khác ở Phường Đồng Phú cho biết, bà Th. vay của chị 5 tỷ đồng, nói là đảo nợ cho khách hàng. Tin tưởng bà Th. làm ở ngân hàng nên đã cho vay để lấy lãi. Nạn nhân này cho biết, rất nhiều người cho bà Th. vay, có người trên 50 tỷ đồng. Hàng trăm người được xem là “đại gia” của Quảng Bình như đang ngồi trên đống lửa.

Liên lạc với ngân hàng nơi bà Th. làm việc, vị giám đốc này cho biết, đã cho bà Th. nghỉ việc từ cuối tháng 12/2023 vì tin đồn liên quan đến nợ nần.

Một lãnh đạo Công an Quảng Bình cho biết, đến nay vẫn chưa thấy ai báo án, nhưng tin đồn thì đã nghe và đang cho các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình.

4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, ùn ứ kéo dài hơn 10km

Sáng 3/2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 8, Cục CSGT (C08) phối hợp các cơ quan chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc.

Vụ việc khiến giao thông ùn ứ hơn 10km

Theo đó, vào khoảng 6 giờ, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn qua địa phận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, hướng từ TP HCM đi Đồng Nai. Ô tô chạy phía trước đã thắng gấp khiến 3 xe chạy cùng chiều phía sau không xử lý kịp, tông dồn toa liên tiếp tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn 4 ô tô.

Vụ tai nạn khiến các phương tiện dính chùm vào nhau, nhiều người trên xe hoảng loạn. Vụ việc khiến xe ùn xe kéo dài khoảng 10km, từ địa phận TP HCM tới huyện Long Thành.

Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, có nơi trên 30 độ C

Hôm nay (3/2), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ, riêng khu Tây Bắc có thể trên 30 độ. Hình thái thời tiết này còn duy trì đến ngày mai.

Trưa chiều nay (3/2), miền Bắc có thể lên tới 28 độ, khu Tây Bắc có thể trên 30 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Bắc đến ngày mai (4/2). Từ 5/2, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, miền Bắc giảm nhiệt, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa phùn, sương mù và mưa nhỏ.

Đốt than sưởi ấm, bé gái 2 tuổi tử vong, 2 người khác hôn mê

Ngày 3/2, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết đã tiếp nhận và đang tích cực cấp cứu 2 trường hợp ngộ độc khí CO là bà L.T.M. (59 tuổi; ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và bà H.T.L (35 tuổi, con gái bà M.), do đốt than sưởi ấm trong phòng lạnh.

Bà M. và bà L. đang thở máy ôxy liều cao, kết hợp điều trị nâng đỡ.

Trước đó, bà L. vừa sinh bé gái được 8 ngày tuổi, cùng con gái 2 tuổi và mẹ ngủ trong phòng lạnh kín, có đốt than sưởi ấm.

Đến 13 giờ ngày 2/2, hàng xóm không thấy nhà bà M. mở cửa, nên đến xem. Khi đập cửa vào bên trong thì thấy 4 người đang nằm, gọi không tỉnh. Trong đó, bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Ngay sau đó, bà M. và bà L. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, ngộ độc khí CO; còn bé gái 8 ngày tuổi được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cấp cứu.

Hiện, bà M. và bà L. vẫn còn hôn mê, đang được Khoa Hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tích cực điều trị.

