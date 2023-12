Tin tức 24h qua: Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị tạm hoãn xuất cảnh

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị tạm hoãn xuất cảnh

Trụ sở tập đoàn Thiên Minh Đức tại TP Vinh

Ngày 24/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ra thông báo số 4224 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trong thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú TP Vinh, Nghệ An). Bà Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (mã số thuế: 2900471372), địa chỉ tại số 2A, đường Lê Mao, TP Vinh.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Bắt Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình

Bị can Nguyễn Thanh Bình

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24-25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (An Giang), thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Lý do cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nhận tội

Bị cáo Hoàng Văn Hưng

Sáng 25/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” theo đơn kháng cáo của 21 bị cáo.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên, cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an) là người được HĐXX thẩm vấn đầu tiên.

HĐXX cho biết, trước khi vào phiên phúc thẩm, HĐXX đã nhận được đơn kháng cáo mới nhất của bị cáo Hoàng Văn Hưng. “Bị cáo có rút kháng cáo không hay giữ nguyên?”, HĐXX đặt câu hỏi đối với bị cáo Hưng.

Trước bục khai báo, bị cáo Hưng khai nhận, sau khi kết thúc phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo đã kháng cáo. Tuy nhiên, sau khi có thời gian suy nghĩ, nhận thức được toàn bộ quá trình xảy ra sự việc, đến ngày 28/11, bị cáo đã có đơn gửi tòa án xin thay đổi nội dung kháng cáo sau phiên sơ thẩm.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo giữ nguyên quan điểm trong nội dung kháng cáo ngày 28/11. Bị cáo Hưng thừa nhận hành vi phạm tội theo bản án cấp sơ thẩm đã tuyên và cùng gia đình khắc phục số tiền hơn 18 tỷ đồng.

“Bị cáo mong HĐXX xem xét lại toàn bộ vụ án, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về”, bị cáo Hưng nói trước tòa.

Con trai 15 tuổi sát hại cha rồi đốt xác phi tang

Người dân ngỡ ngàng khi hay tin đứa trẻ 15 tuổi giết cha rồi đốt xác phi tang. Ảnh: VT

Ngày 25/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Đình Thi (15 tuổi ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22/12, Thi cãi lại ông N.M.T (53 tuổi, cha của Thi). Sau khi lời qua tiếng lại, Thi đã dùng hung khí sát hại ông T rồi đốt thi thể nạn nhân. Tiếp đó, đối tượng dùng băng keo quấn thi thể cha lại rồi gác lên la phông phía sau mái nhà tắm để phi tang.

Đến khuya 24/12, khi bà nội hỏi thì Thi mới tự thú với bà là đã ra tay sát hại cha mình rồi lên công an đầu thú.

