Tin tức 24h qua: Cầm dao chém lốp xe buýt giữa phố Hà Nội, tài xế ô tô khai do bị tạt đầu

Cầm dao chém lốp xe buýt giữa phố Hà Nội, tài xế ô tô khai do bị tạt đầu

Nam tài xế Đ khi ở hiện trường và tại cơ quan công an

Ngày 20/2, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ L.T.Đ. (SN 1991, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra hành vi huỷ hoại tài sản.

Đ là tài xế ô tô con cầm dao chém nhiều nhát vào lốp xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Lý giải về hành động cầm dao chém lốp xe buýt, tài xế Đ cho hay, trước đó có xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là anh này cho rằng xe buýt tạt đầu ô tô con của mình.

Khởi tố nghi phạm sát hại cô gái trẻ, giấu xác trong phòng trọ về 2 tội danh

Hình ảnh nạn nhân trước khi bị sát hại

Ngày 20/2, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào (21 tuổi, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Hào bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ của các điều tra viên, Hào đã khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản thực hiện trước đó, nạn nhân là chị L.T.T.L (21 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; quê ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16/2 (mùng 7 Tết) không liên lạc được.

Đến chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Cùng ngày, Công an Hà Nội bắt giữ nghi phạm gây án là Hoàng Minh Hào.

Truy tố cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Ngày 20/2, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố vợ chồng "trùm" hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, cùng cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 đối tượng khác với 5 nhóm tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Đước và Ngọc Anh đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Ông Đỗ Hữu Ca khi chưa bị khởi tố, bắt tạm giam

Vào khoảng tháng 10/2022, vợ chồng Đước biết tin Trương Văn Nam (là cháu của Đước) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng Đước.

Lo sợ, Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca (đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đước) để nhờ chạy tội.

Từ cuối tháng 10/2022 đến khoảng tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến nhà gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Ca.

Đến ngày 3/2/2023, Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng nhưng ông Ca không trả lại tiền, còn mắng và đuổi Ngọc Anh về.

Ngày 7/2, Ngọc Anh bị Cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cháy lớn tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Đến thời điểm hiện tại, 2 điểm cháy đã được khống chế.

Khoảng 13h40 ngày 19/2, một đám cháy bùng phát tại khu vực đồi cỏ và rừng trồng tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Háng của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, ở thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa. Đến khoảng 17h, từ điểm cháy đầu tiên bùng phát thành 3 điểm thuộc Tiểu khu 286 và 292a.

Đến chiều 20/2, 2 trên 3 điểm cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn đã được khống chế. Qua thống kê sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 25ha (chủ yếu là rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì).

Cũng trong sáng 20/2, ông Nguyễn Hữu Hạnh - Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do hoạt động sản xuất của người dân. Được biết, trong vườn quốc gia Hoàng Liên vẫn có đồng bào các thôn, bản sinh sống.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Trần Quang Nhất, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ảnh: Báo Phú Yên

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Quang Nhất, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, ngày 29/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã họp và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối ông Trần Quang Nhất, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trần Quang Nhất đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu, triển khai một số dự án/gói thầu do Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.

