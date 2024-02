Tin tức 24h qua: Bị tố sàm sỡ nữ hành khách, tài xế phân trần

Bị tố sàm sỡ nữ hành khách, tài xế phân trần

Sáng 17/2, trên mạng xã hội đăng tải thông tin "tố" tài xế Nhà xe N.T (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sàm sỡ hành khách trên xe.

Thông tin "tố" tài xế xe khách đăng tải trên mạng xã hội

Theo nội dung đăng tải, tài xế tên B. của xe khách N.T đã chui vào giữa 2 cô gái nằm rồi sàm sỡ. Khi cô gái phản ứng, quay lại clip thì tài xế chối cãi. Kèm theo thông tin đăng tải là đoạn clip cô gái quay lại sau khi xảy ra vụ việc cho rằng mình bị sàm sỡ ở mông rồi lần lên ôm…

Trao đổi với phóng viên, tài xế B. phân trần: “Mấy ngày qua, dịp Tết, xe chạy quay đầu liên tục nên tôi rất mệt. Lúc đó, tôi nằm ngủ mơ rồi quơ tay đụng phải chứ không có ý gì. Tôi làm nghề mấy chục năm rồi, nếu có máu vậy bà chủ đuổi lâu rồi. Cháu gái đó mới 17, 18 tuổi, còn nhỏ hơn con tôi mà”.

Đại diện Nhà xe N.T cho biết đã nắm bắt thông tin đăng tải trên mạng xã hội, tuy nhiên do tài xế đang chạy từ TP.HCM về Đắk Lắk nên chưa làm việc trực tiếp được. “Tôi có gọi điện hỏi thì ông B. nói khi đó ngủ mơ, quơ tay trúng chứ không cố tình. Mấy ngày nay xe chạy quay đầu nên tài xế mệt, chắc trong lúc ngủ mơ quơ tay trúng thôi” – vị này nói.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người tử vong

Trưa 17/2, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã có thông tin ban đầu về vụ cháy nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám (phường 15, quận 10) làm 4 người tử vong.

Cảnh sát vẫn phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà làm bốn người tử vong

Khoảng 3h45 rạng sáng 17/2, người dân phát hiện căn nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám (phường 15, quận 10, TP.HCM) bốc cháy dữ dội, lửa lan sang 2 căn nhà kế bên nên hô hoán dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 10 đến hiện trường, triển khai tìm kiếm người bị nạn, chia nhiều mũi phun nước làm mát chống cháy lan… Nhận thấy tình hình đám cháy phức tạp, Công an quận 10 báo PC07 để xin chi viện.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 4h23, ước tính tổng diện tích cháy 101m2, gồm căn nhà xảy ra hỏa hoạn và nhà liền kề. Vụ cháy khiến 4 người tử vong, gồm: ông L.H.D (56 tuổi), bà L.T.H.T (47 tuổi, em ông D), bà N.T.H.X (46 tuổi, em dâu ông D) và ông T.Q.C (38 tuổi, bạn em của bà T).

Trưa cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến hiện trường thăm hỏi, chia buồn cùng các gia đình nạn nhân và động viên gia đình sớm vượt qua được nỗi đau, mất mát. Đồng thời, yêu cầu địa phương sớm hỗ trợ tối đa các gia đình bị ảnh hưởng để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ nhà hàng ở Bãi Cháy nói về bữa ăn gần 12 triệu đồng

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh của một thực khách về hóa đơn bữa ăn của đoàn khách hết 11.785.000 đồng khi ăn uống tại nhà hàng Vua hải sản 3 ở phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung và hình ảnh phản ánh về bữa ăn của du khách và mạng xã hội.

Trao đổi với PV, ông Thanh - chủ nhà hàng Vua Hải Sản 3 xác nhận vụ việc xảy ra tại nhà hàng của mình. Tuy nhiên, ông Thanh khẳng định: “Chi phí của thực khách trên được bán theo giá niêm yết công khai tại nhà hàng và đã có trao đổi với khách về thực phẩm trước khi làm món, ví dụ như ăn loại ruốc chân dài, giá cao hơn”.

Chủ nhà hàng cho biết thêm, đoàn khách gồm 16 người. Sau khi ăn xong, khách không phản ánh trực tiếp hay trao đổi gì với nhà hàng, chỉ khi về thì mới đăng tải nội dung trên lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc này, UBND phường Bãi Cháy đã có báo cáo. Theo đó, phường đã đến kiểm tra thực tế tại nhà hàng. Cơ sở đã cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nhà hàng cung cấp được bảng niêm yết giá các mặt hàng bày bán kinh doanh trong cơ sở.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác yêu cầu nhà hàng khi có thay đổi về giá của các mặt hàng cần phải điều chỉnh ngay, tránh nhầm lẫn cho khách hàng, thực hiện đúng, bảo đảm các quy định về môi trường kinh doanh du lịch.

Tài xế dừng ô tô giữa đường, cầm dao quắm chém xe buýt

Ngày 17/2, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra, xử lý vụ người lái xe ô tô Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt.

Người đàn ông cầm dao chém vào lốp xe buýt. Ảnh: Mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe Mazda dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt (quận Bắc Từ Liêm). Người này sau đó xuống xe, cầm dao dài đi về phía chiếc xe buýt đang dừng cùng chiều rồi đe doạ, chém nhiều nhát vào phần lốp xe buýt. Thời điểm đó, tài xế xe buýt và hành khách cố thủ trong xe, dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, kính xe buýt bị xước một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, công an đã xác định danh tính người đàn ông điều khiển xe ô tô Mazda, công an sẽ triệu tập người này tới để điều tra, xử lý.

