Tin tức 24h qua: Bí thư xã “có men” lái xe tông tử vong 2 nữ sinh

Người mẫu Ngọc Trinh lĩnh án

Ngày 2/2, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 35 tuổi) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Trần Xuân Đông (37 tuổi, ngụ quận 7) 1 năm 6 tháng tù về hai tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Người mẫu Ngọc Trinh được hưởng án treo và được trả tự do sau khi hoàn tất thủ tục tại trại tạm giam. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo HĐXX, có đủ căn cứ để xác định trong thời gian từ đầu tháng 9/2023 đến tháng 10/2023, mặc dù không có bằng lái xe hạng A2 nhưng hai bị cáo đã bàn bạc, chuẩn bị phương tiện là xe mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm để cùng nhau thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường, nơi công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trinh còn phân công cho 3 người khác chuẩn bị điện thoại di động và Flycam đi cùng để quay phim. Sau đó Trinh biên tập, đăng tải các clip đó lên mạng xã hội.

Theo HĐXX, hậu quả các bị cáo đã gây ra trong vụ án là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự công cộng.

VKS khẳng định: Cơ quan tố tụng truy tố bị cáo Trinh và Đông không phải truy tố việc gây rối trật tự trên không gian mạng mà việc đăng tải các clip lên mạng chỉ là hệ luỵ của hành vi phạm tội. Hành vi khiến VKS truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng chính là việc biểu diễn nhiều động tác nguy hiểm, phản cảm trên xe phân khối lớn trên đường giao thông làm mất tình hình an ninh trật tự tại nơi công cộng.

Hà Nội xem xét kỷ luật một loạt đảng viên sau vụ cháy 56 người tử vong

Vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân đêm 12/9/2023 khiến 56 người tử vong, 42 người bị thương

Chiều 2/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra Thông cáo báo chí về việc xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng tại quận Thanh Xuân, liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người bị chết.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật đối với 5 tổ chức Đảng (Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Khương Đình các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Chi ủy Chi bộ Công an phường Khương Đình nhiệm kỳ 2020-2022); Kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật đối với 28 đảng viên; Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 3 tổ chức đảng và 8 đảng viên có liên quan; Chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội điều tra, xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 6 cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, xem xét, điều tra các trường hợp liên quan, nếu có hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bí thư xã “có men” lái xe tông tử vong 2 nữ sinh

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 2/2, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Mai Văn Nam (SN 1972, Bí thư Đảng ủy xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, tối 31/1, ông Nam điều khiển ô tô di chuyển trên Tỉnh lộ 490C. Khi đi đến thị trấn Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng), xe này va chạm với 2 nữ sinh Đ.T.C. và N.T.T. (cùng sinh năm 2008) điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do ông Nam điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát. Theo kết quả kiểm tra, ông Nam có nồng độ cồn (trên 0,4mg/l khí thở).

Lý giải về màn sương mù biến Hà Nội thành Sa Pa trong sáng nay

Sương mù bao phủ một lớp dày đặc ở Hà Nội sáng 2/2

Sáng nay (2/2), Hà Nội bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Đã 7-8h sáng mà nhiều người vẫn ngỡ như trời còn tối. Các phương tiện giao thông lưu thông trên đường phải bật đèn, tầm nhìn bị hạn chế. Nhiều tòa nhà cao tầng như biến mất trong lớp sương mù trắng xóa. Mọi người ví von Hà Nội giống như Sa Pa, hay đang lạc ở xứ sở sương mù…

Lý giải về hiện tượng này, ông Đinh Hữu Dương (Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ) cho hay, hiện tượng sương mù xảy ra ở Hà Nội nói riêng và Bắc Bộ nói chung vào mùa này thì không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, cường độ sương mù dày đặc như ở Hà Nội sáng nay là ít khi xảy ra.

“Nguyên nhân là do không khí lạnh suy yếu biến tính, lệch ra phía Đông, tạo luồng gió Đông Nam thổi từ biển vào đất liền. Không khí nóng ẩm thổi từ biển vào gặp nền nhiệt lạnh (dưới 20 độ C) ở Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội gây ra hiện tượng ngưng kết hơi nước, dẫn đến xảy ra hiện tượng sương mù.

Cường độ hơi ẩm từ biển đưa vào càng nhiều thì việc ngưng kết hơi nước tạo sương mù càng mạnh, dẫn đến xuất hiện các lớp sương mù dày đặc như sáng nay”, ông Dương chia sẻ.

Ông Dương nhận định thêm, hiện tượng sương mù sẽ còn tiếp diễn trong khoảng 2-3 ngày tới ở Bắc Bộ cũng như Hà Nội.

