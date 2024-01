Tin tức 24h qua: Băng giá phủ trắng nhiều nơi ở miền Bắc

Băng giá phủ trắng nhiều nơi ở miền Bắc

Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển

Sáng nay (23/1), hàng loạt địa phương ở miền Bắc xuống ngưỡng rét hại (dưới 13 độ C). Trong đó, nơi ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -1,1 độ C.

Nhiệt độ thấp kèm theo mưa nhỏ khiến băng giá phủ một lớp rất dày trên đỉnh Mẫu Sơn. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp băng giá xuất hiện ở khu vực này. Trước đó, từ chiều 22/1, khi không khí lạnh tràn về, tại đây cũng đã xuất hiện băng giá.

Ngoài ra, khu vực chùa Đồng Yên Tử (Quảng Ninh) và đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) trong sáng 23/1 cũng đã xuất hiện băng giá.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong vài ngày tới, miền Bắc vẫn duy trì rét đậm, rét hại nên khả năng vẫn tiếp tục xảy ra băng giá hoặc mưa tuyết.

Xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Xe khách biến dạng sau khi rơi xuống vực sâu. Ảnh: Minh Trường

Khoảng 1h ngày 23/1, tại Km 36+400 cao tốc La Sơn – Hòa Liên (đoạn qua xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ô tô khách mang BKS 47B-010.67 loại 45 chỗ ngồi của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương, do tài xế Phương Thanh Tùng (SN 1988; trú tại Đắk Lắk) điều khiển, chở 22 người (19 hành khách và 3 nhân viên nhà xe) đã lao xuống vực sâu.

Hậu quả, 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Báo cáo của Bộ Công an cho hay, nguyên nhân ban đầu là do thời tiết có mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn của tài xế. Bên cạnh đó, thời điểm trên, tài xế xe khách buồn ngủ nên đã gây tai nạn.

Chiều 23/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, đoạn vị trí tai nạn xảy ra có hạ tầng đáp ứng đầy đủ vạch kẻ sơn, biển báo. Ghi nhận tại hiện trường, không thấy có các dấu vết của phanh xe để lại. Chiếc xe khách gặp tai nạn đã tắt định vị cách đây 2 ngày.

Do đó, ông đề nghị cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân liên quan làm rõ vì sao chiếc xe này tắt định vị từ ngày 20 đến 23/1.

Truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni

Bà Đặng Thị Hàn Ni

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni và Lê Văn Sỹ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

Theo đó, cáo trạng xác định các bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng (Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) trái quy định của pháp luật.

Hành vi của hai bị can này vi phạm Luật An ninh mạng, Nghị định số 72/2013 đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chân dung Bi Thái Tử, đối tượng vừa bị công an TP.HCM bắt giữ

Bi Thái Tử thường livestream bán hàng online

Ngày 21/1, Công an quận 12 (TP.HCM) đã bắt giữ Trần Tấn Hòa (tên gọi khác "Bi Thái Tử", SN 1989) và 3 người khác do có hành vi tàng trữ và vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, chiều 18/1, trước một căn nhà trên đường Hà Huy Giáp (quận 12), lực lượng cảnh sát hình sự đã kiểm tra hành chính đối với Trần Tấn Hòa.

Công an phát hiện bên trong thùng hàng Hòa chở trên xe có 15 bịch pháo hình trái banh, 2 dàn pháo hoa loại 49 viên, tất cả đều không rõ nguồn gốc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoà, Công an quận 12 thu giữ 10 bịch pháo hình trái banh, 9 dàn pháo hoa loại 49 viên.

Hòa khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hòa mua pháo nổ với số lượng lớn, sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng tiền chênh lệch.

Mở rộng điều tra, Công an quận 12 phát hiện 3 đồng phạm của Bi Thái Tử đang lái ô tô giao pháo nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô có gần 400kg pháo và một khẩu súng.

Trên trang TikTok cá nhân, Bi Thái Tử có gần 35.000 người theo dõi . Trang TikTok này dùng để bán dầu gió, hàng xách tay.

Ngoài ra, trang Facebook cá nhân của Bi Thái Tử với hơn 8.000 người theo dõi chủ yếu là dùng để bán hàng online như mứt dừa, lạp xưởng, nước mắm, khô bò, nước hoa, mỹ phẩm…

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng biết Bi Thái Tử qua những lùm xùm drama của gia đình cố NSƯT Vũ Linh và các cá nhân liên quan.

Nổ ống nghiệm trong giờ thực hành, 5 học sinh bị thương

Trường THPT Châu Văn Liêm, nơi xảy ra sự việc.

Ngày 23/1, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cho biết, 5 học sinh trong vụ nổ ống nghiệm xảy ra ở Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo thông tin từ nhà trường, vào khoảng 11h15 cùng ngày, tại phòng học bộ môn Hóa của lớp 11A10, khi một giáo viên đang đang hướng dẫn 5 học sinh thực hành hóa học thì xảy ra sự cố nổ ống nghiệm. Các mảnh vỡ của ống nghiệm văng trúng 5 học sinh gây thương tích ngoài da và chảy máu.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, giáo viên hướng dẫn cùng nhân viên y tế và một số thầy cô, học sinh đã đưa 5 học sinh này đi sơ cứu và băng bó vết thương. Sau đó, nhà trường chuyển 5 em đến bệnh viện để kiểm tra, theo dõi.

Sau đó, bác sĩ đã cho 3 học sinh về nhà, thương tích chỉ trầy xước ngoài da. Riêng 2 học sinh bị mảnh vỡ của ống nghiệm cắt rách da đang được bác sĩ theo dõi.

