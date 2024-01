Tin tức 24h qua: 3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn ở Cà Mau, nghi do cưa bom

3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn ở Cà Mau, nghi do cưa bom

Chiếc vỏ lãi của các thợ lặn bị đứt làm đôi

Chiều 18/1, theo nguồn tin của phóng viên, nguyên nhân vụ nổ tại sông Cửa Lớn khiến 3 thợ lặn mất tích bước đầu được xác định là do cưa quả bom.

Như đã thông tin, sáng 17/1, một số người dân thấy ông T cùng N.C.H. và T.V.N. (cùng ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) điều khiển vỏ lãi sang sông Cửa Lớn tìm phế liệu.

Sau đó, mọi người nghe tiếng nổ lớn nhưng không thấy các thợ lặn trên đâu nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngành chức năng huyện Ngọc Hiển và huyện Năm Căn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người dân và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Tại đây, người dân phát hiện một chiếc vỏ lãi bị đứt làm đôi và trên nhánh cây mắm có một số bộ phận nghi là của cơ thể người.

Nhận tiền để "tha bổng" nhóm bay lắc, cựu Trưởng công an quận Đồ Sơn lãnh 8 năm tù

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: NS

Ngày 18/1, TAND TP Hải Phòng mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng sau 18 tháng tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi đưa, nhận hối lộ.

Trong nhóm bị cáo bị xét xử với tội danh nhận hối lộ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Tiến Quang (cựu trưởng công an quận Đồ Sơn) 8 năm tù, Phạm Quang Tuấn (cựu phó trưởng công an quận Đồ Sơn) 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Cường (cựu phó đội trưởng đội ĐTTH công an quận Đồ Sơn) 7 năm tù, Đỗ Hữu Dũng (cựu phó đội trưởng đội QLHC công an quận Đồ Sơn) 7 năm tù.

Hai bị cáo bị xét xử tội đưa hối lộ gồm Nguyễn Khắc Bẩy và Phạm Văn Xâm lần lượt lãnh mức án 42 tháng tù và 15 tháng tù.

Ba bị cáo là cựu công an quận Đồ Sơn bị xét xử tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc gồm Nguyễn Viết Công, Vũ Duy Thanh và Vũ Hoàng Văn cùng lãnh mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trong vụ án được đưa ra xét xử ngày hôm nay, còn có bị cáo Đinh Đình Việt (cựu đội trưởng đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma tuý công an quận Đồ Sơn) bị xét xử về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, do bị cáo đã chết nên không truy cứu trách nhiệm.

Bắt Phó Chánh văn phòng Sở NN&PTNT TP.HCM

Bị can Phạm Tấn Kiên.

Ngày 18/1, Bộ Công an thông tin, mở rộng vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật T.S.T và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can, trong đó có Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hành vi thông đồng giữa chủ đầu tư, nhà thầu Tư vấn đấu thầu, nhà thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và nhà thầu cung cấp thiết bị thuộc Dự án Hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo và phát triển giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường tại TP.HCM, vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.

Ngày 15/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, Ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Phạm Tấn Kiên (Nguyên Phó Trưởng phòng quản lý đầu tư và doanh nghiệp Ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, hiện là Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Trần Long (Giám đốc Công ty A.L.A), Phạm Văn Vinh (Giám đốc Công ty Toàn Hưng Thịnh).

3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

Các ĐBQH bấm nút thông qua Luật Đất đai sửa đổi. Ảnh: QH

Sáng 18/1, Quốc hội (QH) chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), với tỉ lệ 87,63% các đại biểu QH có mặt biểu quyết tán thành.

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với 6 điểm mới, nổi bật được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay bao gồm:

1.Đổi mới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2. Quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

3. Các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá đấu thầu

4. Đảm bảo quỹ đất thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

5. Giảm đầu mối trung gian trong giao đất, cho thuê đất

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung thống nhất

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]