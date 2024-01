Tiếp tục điều tra vụ ngộ độc làm 1 học sinh tử vong tại Trường iSchool Nha Trang

Tiếp tục truy lùng hai nghi phạm cướp tiệm vàng ở Cam Ranh Tại cuộc họp báo, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục truy tìm hai nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Khoa tại TP Cam Ranh. Vụ cướp tiệm vàng này xảy ra khoảng 17 giờ 30 ngày 23-9-2023. Hai người đàn ông cầm súng uy hiếp bảo vệ, những người có mặt tại tiệm vàng, đập tủ kính lấy vàng, tiền. Theo chủ tiệm vàng, số tiền vàng bị cướp trị giá khoảng 800 triệu đồng. Bước đầu, công an bước đầu xác định hai kẻ cướp là nam giới tuổi 25 – 30. Một người cao khoảng 1,65 m, dáng người mập, mặc áo thun dài tay màu xám, quần thun dài màu đen có sọc màu xanh, mang balo màu đỏ đen. Người thứ hai cao 1,65 m, dáng người ốm, mặc áo sơ mi màu trắng xám, quần jean màu xanh, giày màu đen đế trắng, khi gây án khả năng đội tóc giả.