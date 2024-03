Tiếp nhận hiện vật của 6 liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Chiều 19-3, Cục công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật của liệt sỹ hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra vào ngày 11-6-2023 ở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Cơ quan công an tiếp nhận hiện vật liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại buổi lễ, đại diện thân nhân gia đình sáu liệt sỹ hy sinh trong vụ khủng bố đã trao những tài liệu, hiện vật của các liệt sỹ cho Cục công tác Đảng và công tác chính trị để lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Công an Nhân dân.

Ngoài ra, đơn vị của Bộ Công an cũng tiếp nhận 73 tài liệu, hiện vật quý, phản ánh về các sự kiện tiêu biểu của Công an tỉnh Đắk Lắk từ năm 1986 đến nay.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, cho biết những tư liệu, hiện vật gắn liền với lực lượng Công an Nhân dân và sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự là những di sản vô cùng quý giá.

Các hiện vật này không chỉ phản ánh lịch sử quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, mà còn có giá trị to lớn trong công tác giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống anh hùng, tuyên truyền về bản chất cách mạng và những giá trị văn hóa tốt đẹp của lực lượng công an.

Thời gian qua, Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương sưu tầm được nhiều tư liệu, hiện vật có giá trị. Đặc biệt lần này, tại tỉnh Đắk Lắk, đơn vị nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của gia đình các liệt sỹ hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11-6-2023.

