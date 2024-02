Tiền lẻ kín mâm lễ, hàng nghìn người đổ về đền Chợ Củi ngày đầu năm

Đền Chợ Củi ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ngôi đền thờ Thánh mẫu và quan Hoàng Mười, tọa lạc trên núi Khu Độc thuộc Ngũ Mã hướng về phương Bắc, tựa lưng vào núi nhìn xuống dòng sông Lam. Các tòa điện cao dần theo thế núi uy nghiêm, đường bệ dưới bóng nhiều cây cối cổ thụ.

Những ngày đầu năm, nhiều người đến đền Củi để cầu bình an, tài lộc

Du khách đến đền hành hương, cầu tài lộc đầu năm thường tự chuẩn bị các mâm lễ đồ sộ bánh kẹo, hoa quả, tiền vàng. Họ cũng có thể mua các mâm lễ dọc đường vào đền với giá từ 200.000-500.000 đồng. Ngoài ra có các mâm lễ khách đặt lên đến vài triệu đồng.

Trên mỗi mâm lễ ở khu đền Củi, ngoài vàng mã, bánh kẹo, hoa quả còn có nhiều xấp tiền lẻ mệnh giá 1.000-5.000 đồng theo nhu cầu người đặt. Một số trường hợp còn dùng tiền mệnh giá 50.000-100.000 đồng đặt trên mâm lễ.

Một số người dâng hương còn mang theo xấp tiền lẻ để bỏ vào hòm công đức và một số ban thờ.

Các quầy hàng dọc đường vào đền xuất hiện việc đổi tiền lẻ mệnh giá 1.000-20.000 đồng.

Tại khu vực sân đền, hàng chục con ngựa giấy được trưng bày khiến lối đi bị hạn chế. "Năm nào tôi cũng đến đây cầu tài lộc. Ở đền này sau khi dâng lễ thường sẽ đốt ngựa, thuyền bằng giấy vì quan Hoàng Mười là một vị tướng, nên cần ngựa để xông pha trận mạc, còn khi đánh giặc trên sông thì cần phải có thuyền rồng", anh Trần Kiên (trú tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ.

Đền Chợ Củi có gần 20 bàn thờ, như cung thờ Thánh mẫu, bàn thờ Ngũ Vị Tôn Ông, bàn thờ quan Hoàng Mười, bàn thờ cô Chín, bàn thờ Chầu Mười...

Tại các khu vực cung thờ thường có đội ngũ khấn thuê, hầu đồng và viết sớ khấn. Nhiều người đến phải rất vất vả để chen chân làm lễ.

Trung tuần tháng 1 vừa qua, ban quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ tiếp nhận quản lý khu di tích văn hóa quốc gia đền Chợ Củi từ gia đình 2 thủ nhang nhiều năm qua.

Ông Trần Minh Đức – Phó Ban quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân - cho biết trong những ngày đầu năm, đền Chợ Củi đón hơn 20.000 lượt khách về cầu bình an, tài lộc.

“Ban quản lý cũng số hóa các mã QR giới thiệu về khu di tích và cả phương tiện truyền thanh để giới thiệu đến du khách. Ngoài ra, việc hướng dẫn dâng hương, cầu bình an cũng như tiền công đức được chú trọng, giúp đảm bảo an ninh và hoạt động thuận tiện tại khu di tích”, ông Đức nói.

Lực lượng an ninh, công an địa phương và cán bộ quản lý di tích túc trực tại các vị trí để đảm bảo hướng dẫn và an toàn cho du khách đến dâng hương, hành lễ. Ngoài ra, khu di tích cũng lắp đặt hệ thống 20 mắt camera an ninh tại các khu vực.

Ban quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân cũng thử nghiệm miễn phí mô hình xe điện, phục vụ du khách đến chiêm bái.

Tuy nhiên, dọc cổng vào đền vẫn còn tình trạng nhiều người lớn tuổi, ngồi la liệt ngả mũ, nón, chìa tay xin tiền của người đi lễ. Đơn vị quản lý cho biết đã phối hợp ngành chức năng xử lý tình trạng này song ở phía bên trong đền đã không còn, riêng lối vào vẫn tái diễn.

Lượng người đổ về đông khiến các lối vào đền chật kín. Ban quản lý khu di tích đền đã bố trí các bãi đỗ xe cách xa đền gần 1 km để phục vụ nhu cầu khách tới dâng lễ.

