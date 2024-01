Thứ trưởng Bộ Công an nói về vi phạm của hãng xe Thành Bưởi

Sáng 9-1, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá về mức độ mất trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải hành khách, hàng hoá trên cả nước.

Ông cho rằng, hiện tình tình trạng xe vận tải hành khách, vận tải hàng hoá vi phạm trật tự an toàn giao thông rất lớn. Nhiều đơn vị vận tải bất chấp an toàn tính mạng của người dân, người tham gia giao thông, hành khách.

Tai nạn xe khách Thành Bưởi khiến 5 người chết, 3 người bị thương.

“Đưa các phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, giao xe cho người nghiện ma tuý. Từ đó gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng”, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay và dẫn chứng vi phạm tại Công ty Thành Bưởi. Tài xế lái xe khách gây tai nạn ở Đồng Nai không đủ điều kiện lái xe nhưng lãnh đạo doanh nghiệp vẫn giao phương tiện cho điều khiển dẫn đến tai nạn.

Như PLO đã đưa tin, ngày 30- 9-2022, Lê Dương (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) đã ký Lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô biển số 50F-004.83 thực hiện hành trình từ TP. HCM - TP Đà Lạt. Trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5-8.

Khi đến quốc lộ 20 (xã Phú Vinh, huyện Định Quán) thì xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn với xe ô tô loại 16 chỗ biển số: 86B-015.75 khiến 5 người chết, 3 người bị thương.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tính, tài xế của nhà xe Thành Bưởi về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]