Thông tin mới vụ người đàn ông năn nỉ CSGT không đo nồng độ cồn

Ngày 15-1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã xác định người đàn ông năn nỉ CSGT không đo nồng độ cồn, xảy ra tại huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) là T.H.H (SN 1960; ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú), hiện đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương, không phải đang công tác tại tòa án như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng đang làm việc với ông H.

Theo đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 3-1, tổ công tác tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú) thì phát hiện ông H. điều khiển máy có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Khi lực lượng CSGT đề nghị ông H. xuất trình giấy tờ thì ông chỉ xuất trình thẻ đảng viên và tự xưng là cán bộ TAND huyện Châu Phú.

Sau đó, tổ công tác nhiều lần yêu cầu ông H. kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông H. vẫn không chấp hành. Đến khi tổ công tác thông báo sẽ lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì lúc này ông H. mới chấp hành. Kết quả, ông H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.081 mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện để xử lý theo quy định.

Ngày 9-1, ông H. đã nộp phạt 7 triệu đồng và chịu phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1, thời gian 23 tháng (từ ngày 9-1-2024 đến hết ngày 9-12-2025).

Ông H. tại cơ quan công an

Trong quá trình làm việc tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Do sợ bị phạt nên ông H. đã tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại TAND huyện Châu Phú để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Ông H. đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và gửi lời xin lỗi đến các cơ quan chức năng liên quan, nhất là TAND huyện Châu Phú và Công an tỉnh An Giang.

Ông H. thừa nhận có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Trước đây, ông H. từng công tác tại đơn vị Tòa án - Thi hành án huyện Châu Phú, đến khoảng năm 2006 thì nghỉ việc. Hiện tại, ông H. đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương. Đồng thời, ông H. cũng không có con công tác trong lực lượng công an như tin đồn.

