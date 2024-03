Thời tiết tháng 3/2024: Không khí lạnh và nắng nóng cùng song hành

Không khí lạnh khả năng còn tiếp diễn, gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ trong tháng 3/2024. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang trong một đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3/2204. Đợt rét này bắt đầu từ ngày 24/2 và dự báo kéo dài đến hết ngày 3/3.

Theo các chuyên gia khí tượng, dù đợt rét này không phải là kéo dài nhất trong nhiều năm qua ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng cũng là điều đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, thống kê 10-15 năm gần đây, ít có đợt rét đậm, rét hại diện rộng nào kéo dài từ tháng 2 đến sang cả tháng 3 với nền nhiệt thấp ở đồng bằng dưới 15 độ C và vùng núi dưới 13 độ C như vừa qua.

Ngoài không khí lạnh kéo dài ở miền Bắc, thời tiết tại Nam Bộ thời gian qua cũng có những diễn biến khắc nghiệt. Nắng nóng liên tục xuất hiện trên diện rộng khiến nhiệt độ nhiều nơi vượt giá trị lịch sử (GTLS) so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Ảnh minh họa

Cụ thể: Biên Hòa (Đồng Nai) ghi nhận mức 38 độ C vào ngày 15/2/2024, vượt GTLS 37,2 độ C năm 2018; Long Khánh (Đồng Nai) 37,3 độ C ngày 26/2, vượt GTLS năm 2013 chỉ 36,7 độ C. Cùng ngày 26/2, ở Vĩnh Long là 36 độ C, vượt mức của năm 2023 với 34,9 độ C.

Trong tháng 2/2024, nắng nóng xuất hiện 2 đợt trên khu vực Đông Nam Bộ vào các ngày 13-19/2 và từ 22-27/2. Bên cạnh đó, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cũng trong tháng 2/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; một số nơi tại Tây Bắc và khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế cao hơn trên 2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Lai Châu có nền nhiệt thấp hơn khoảng 0,5 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 3/2024, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, tập trung nhiều hơn trong thời kỳ nửa đầu tháng; trong tháng 3/2024, khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thời kỳ cuối tháng, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng có thể gây nắng nóng cho một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế.

Còn ở khu vực miền Đông Nam Bộ và cục bộ ở khu vực miền Tây Nam Bộ trong tháng 3 nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện. Nắng nóng còn kéo dài sang cả tháng 4 và đến nửa đầu tháng 5 khiến tình trạng khô hạn còn tiếp diễn.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong tháng 3/2024 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5-1 độ C, riêng một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 1-1,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Lượng mưa trong tháng 3/2024 tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 5-15mm, riêng một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 15-40mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Trên phạm vi toàn quốc đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: sương mù, dông, lốc, sét, mưa đá.

