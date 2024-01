Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang: Đồng Nai không còn tội phạm 'xã hội đen'

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tại buổi họp báo do Công an tỉnh tổ chức vào chiều 3-1 sau khi PV báo Pháp Luật TP.HCM hỏi về tình hình băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho rằng, Đồng Nai là địa bàn rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự, nằm trong tốp 5 trên toàn quốc về các loại tội phạm. Tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức trong những năm qua cũng rất nhức nhối, là bức xúc của người dân, của hệ thống chính trị.

“Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, được sự hỗ trợ rất lớn của lực lượng Bộ công an... và có thể khẳng định đến nay trên địa bàn tỉnh không còn tồn tại loại tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi theo kiểu xã hội đen”.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: VŨ HỘI.

Cũng theo giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trong năm qua thì chỉ còn lại nhóm tội phạm nhen nhóm, bộc phát của thanh thiếu niên hư. Đây là là tội phạm mà mục tiêu công an tỉnh cần đẩy mạnh triệt phá để tránh xảy ra những vụ án phức tạp.

Theo Tướng Quang, công an tỉnh sẽ tập trung vào các loại tội phạm có tổ chức. Loại tội phạm này "núp bóng" các doanh nghiệp, "tín dụng đen" hoạt động trong giới công nhân, loại tội phạm này rất tinh vi, hậu quả lớn nên cần phải phát hiện sớm xử lý.

Bên cạnh đó công an sẽ quyết liệt trong xử lý tội phạm đường phố vì nó sẽ là mầm mống thành băng nhóm xã hội đen.

Trong lĩnh vực kinh tế, chức vụ, Công an tỉnh đã quán triệt, thực hiện theo đúng phương châm chỉ đạo của Bộ Công an “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Trong vụ án, sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom), đến nay cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can (trong đó có 5 bị can là cán bộ, công chức). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong năm công an phát hiện 406 vụ, xử lý 498 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế. Đã phát hiện, điều tra làm rõ, khởi tố 41 vụ, bắt xử lý 95 bị can về tham nhũng, chức vụ.

