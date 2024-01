Thanh niên 23 tuổi đang chơi cầu lông thì đột tử

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao thi thể nam thanh niên tử vong khi đang đánh cầu lông cho gia đình để lo hậu sự.

Anh H và nhóm bạn đang chơi cầu lông tại sân thể thao ở phường Trường Thọ. Ảnh: CM

Trước đó, vào ngày 5-1, anh Nguyễn Văn H (23 tuổi, quê Bình Thuận) đang đánh cầu lông với nhóm ba người bạn trên sân thể thao tại phường Trường Thọ.

Trong lúc hai bên đang chơi cầu lông thì anh H bất ngờ gục ngã, co giật và bất tỉnh. Chứng kiến vụ việc, mọi người có mặt trên sân đã tiến hành sơ cứu ban đầu, gọi nhân viên y tế đến để sơ cứu và đưa anh H đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh H đã tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an phường Trường Thọ và Công an TP Thủ Đức cũng phối hợp làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, anh H tử vong được xác định là do đột tử.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]