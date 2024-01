Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, miền Bắc liệu có mưa rét?

Miền Bắc đang trải qua đợt rét hại diện rộng mạnh nhất từ đầu mùa đông. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/1), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trên đất liền, đêm 22/1, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Hà Tĩnh rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1. Nhiệt độ sau đó sẽ nhích dần lên, tuy nhiên nhiều nơi vẫn ở ngưỡng rét, có nơi rét đậm.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là đợt rét hại trên diện rộng mạnh nhất kể từ đầu mùa đông tới nay. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; gia súc, gia cầm và sự sinh trưởng của cây trồng… Các vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Tại khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều và đêm 22/01, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Nhận định xa hơn tình hình thời tiết đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ông Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay), từ nay đến cuối tháng 1/2024, miền Bắc đang trong thời kỳ chính đông nên tần suất không khí lạnh dày hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Cuối tháng 1 đến nửa đầu tháng 2/2024 (thời điểm Tết Nguyên đán 2024) có thể xuất hiện tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ do giai đoạn này các đợt không khí lạnh thường lệch đông, mang hơi ẩm từ biển vào.

Tuy nhiên, dự báo xa thường có sai lệch cao. Do đó, người dân vẫn cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo ngày của cơ quan khí tượng để nắm bắt tình hình thời tiết.

