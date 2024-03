Tàu metro Nhổn- Ga Hà Nội chạy thử hết tháng 4, chở khách từ tháng 7-2024

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông tin, hiện tại, đoạn trên cao tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội đang được lập biểu đồ chạy tàu, giám sát toàn bộ tình hình tuyến, trạng thái các đoàn tàu. Đây là những công đoạn cuối cùng trước khi đưa tuyến tàu điện này vào khai thác thương mại.

Tại Trung tâm điều hành, giám sát và chỉ huy toàn tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được đặt tại khu depot Nhổn, hàng chục nhân viên thực hiện nhiều công tác như lập biểu đồ chạy tàu, giám sát toàn bộ tình hình tuyến, trạng thái các đoàn tàu, lái thử tàu sao cho thuần thục.

Tàu metro Nhổn-Ga Hà Nội đã vận hành thử được 1 tuần với 7/57 tình huống

Quá trình vận hành thử có sự tham gia của: Chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Tư vấn Systra, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Tư vấn kiểm tra chứng nhận an toàn hệ thống, các nhà thầu.

Đối với vận hành thử thông thường, dự án metro Nhổn- Ga Hà Nội có sự tham gia giám sát của: Sở GTVT, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm và Cục Quản lý đầu tư xây dựng – Bộ GTVT, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu xây dựng công trình.

Kiểm tra hệ thống kiểm soát vé ra/vào

Bên cạnh thành phần theo kịch bản thông thường, vận hành thử với các kịch bản xử lý tình huống khẩn cấp có thêm sự tham gia giám sát của: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hà Nội, Cơ sở y tế và chính quyền địa phương tại địa điểm tổ chức kịch bản.

Ông Nguyễn Bá Sơn - Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại các đoàn tàu đã hoàn thành xong công tác đăng kiểm, phòng chống chữa cháy.

Trung tâm điều hành, giám sát và chỉ huy toàn tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Qua một tuần chạy thử, MRB Hà Nội đã hoàn thành 7/57 kế hoạch tình huống, quá trình thực hiện cho thấy công tác vận hành diễn ra thuận lợi, hoạt động theo đúng kịch bản. Tuy nhiên, theo ông Sơn, kịch bản sẽ tăng độ khó dần, càng về sau mức độ khó sẽ tăng lên để kiểm chứng lại nhân sự.

“Theo tiến độ, kế hoạch chạy thử sẽ kết thúc vào ngày 26/4. Sau đó thời gian còn lại còn lại để cơ quan chức năng đưa ra chứng nhận an toàn hệ thống. Cục Đường sắt Việt Nam có vai trò thẩm định, báo cáo lên Hội đồng kiểm tra Nhà nước chấp thuận. Dự kiến, tuyến sẽ được vận hành khai thác thương mại vào đầu tháng 7/2024” – ông Sơn nói.

Metro Nhổn- Ga Hà Nội sẽ vận hành thương mại đoạn trên cao từ tháng 7 tới đây

Về lý do đưa ra 57 kịch bản mà không phải một con số khác, ông Sơn cho rằng, kịch bản được các chuyên gia quốc tế dựa trên kinh nghiệm hàng trăm năm ở châu Âu để làm sao tuyến hoạt động hiệu quả, an toàn nhất, phòng tránh mọi tình huống của tuyến. Trong trường hợp có kịch bản thực hiện còn chưa thuần thục sẽ được tiến hành lại để tăng tính hiệu quả, an toàn.

Ông Hedy Silvestre, chuyên gia vận hành và bảo dưỡng của Tư vấn Systra cho biết, từ ngày 11/3, MRB Hà Nội đã vận hành thử đoạn trên cao. Đây là bước cuối cùng trong 8 bước thử nghiệm và căn chỉnh hệ thống trước khi đưa dự án vào vận hành thương mại.

Việc đánh giá kết quả vận hành thử sẽ do Tư vấn Systra thực hiện dựa trên biểu mẫu đánh giá do Tư vấn Systra lập. Biểu mẫu này sẽ bao gồm một bộ các tiêu chí về yếu tố kỹ thuật và yếu tố vận hành để đánh giá.

“Vận hành thử là mô phỏng công tác vận hành tuyến khi không có hành khách với mục đích là kiểm tra sự sẵn sàng của toàn bộ hệ thống về phương diện vận hành. Vận hành thử được thực hiện với 57 kịch bản trong vòng 7 tuần bắt đầu từ ngày 11/3/2024 kết thúc vào 26/4/2024” – ông Hedy Silvestre chia sẻ.

