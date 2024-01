Tận thấy cảnh sát gìn giữ hoà bình Việt Nam đu dây, bắn súng, vượt tường lửa

Chiều 11/1, Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Đây là đơn vị cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam.

Một trong những tình huống giả định cảnh sát phải thực thi.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, thuộc Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, cho biết theo quy định của tổ chức này, các quốc gia sẽ cử Cảnh sát gìn giữ hòa bình tham gia với 3 nhóm nhiệm vụ, bao gồm sĩ quan cá nhân, đội Cảnh sát đặc biệt và đội Cảnh sát vũ trang.

Cảnh vượt tường lửa.

Thượng tá Nam cũng nêu rõ, để triển khai một đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình có vũ trang, cần tuân theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc với các yêu cầu đánh giá nghiêm ngặt. Các sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình phải đáp ứng các tiêu chuẩn về ngoại ngữ, kiến thức về pháp luật quốc tế, và đặc biệt là kỹ thuật nghiệp vụ tác chiến, do họ phải hoạt động trong môi trường khó khăn, luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh và an toàn.

Tình huống bất ngờ trên đường di chuyển.

Nhiệm vụ chính của đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là bảo vệ và tăng cường an ninh khu vực triển khai, đảm bảo an ninh cho cơ quan Liên Hiệp Quốc, và duy trì trật tự an ninh nội địa. Đồng thời, họ còn đóng góp vào việc bảo vệ an toàn cho người dân địa phương và tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền con người.

Đại úy Nguyễn Lan Anh, cán bộ của Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an, chia sẻ về sự vinh dự khi tham gia đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam. Đại uý nhấn mạnh, đối với phụ nữ, việc tham gia lực lượng vũ trang là một thách thức, đặc biệt là khi phải xa nhà, xa quê, và làm việc trong môi trường khắc nghiệt.

Cảnh sát đu dây vượt qua khói lửa.

Tuy nhiên, để trở thành một trong những sĩ quan xuất sắc của Công an Việt Nam, Đại úy Lan Anh đã phải vượt qua nhiều bài kiểm tra, huấn luyện thực tế, và rèn luyện kỹ năng sinh tồn, chiến đấu, cũng như làm việc độc lập.

Đại úy Lan Anh cho biết gia đình và chồng đã động viên cô trong quá trình tham gia. Mặc dù con cô còn nhỏ, mới 5 tuổi, nhưng chồng cô đã cam kết chăm sóc gia đình để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam tại lễ ra mắt.

Theo đại úy Lan Anh, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và hướng dẫn cảnh sát địa phương tại châu Phi. Đồng thời sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương và các lực lượng khác của Liên Hiệp Quốc để đảm bảo an ninh và an toàn cho cộng đồng địa phương, cũng như hỗ trợ người dân thoát khỏi tình trạng đói nghèo và đảm bảo cuộc sống bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 trình diễn các kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu; xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thực chiến.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]