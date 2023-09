Tài xế xe tải tông chết người rồi bỏ đi khai: "Tưởng va vào cành cây"

Cụ thể, vào sáng sớm ngày 7/9, tại trước cửa nhà số 96 Nguyễn Bỉnh Khiêm, người đi đường phát hiện ông Mai Thanh Phương, SN 1959, ở địa chỉ 4/1/100 cùng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) bị thương nằm bên cạnh chiếc xe đạp. Ông Phương được đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an quận Ngô Quyền xác định nạn nhân Mai Thanh Phương bị thương tích dẫn đến tử vong do va chạm với xe ô tô đi cùng chiều. Lái xe ô tô sau khi gây tai nạn đã bỏ mặc nạn nhân, rời khỏi hiện trường.

Lái xe Trần Văn Tuấn tại trụ sở Công an đã thừa nhận hành vi gây tai nạn chết người.

Trích xuất từ camera tại vị trí xảy ra tại nạn hình ảnh cho thấy, trong lúc ông Phương đạp xe trên làn đường của mình bất ngờ bị một chiếc xe tải đi cùng chiều từ phía sau lên đâm phải. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ việc, trời còn chưa sáng hẳn, hình ảnh ghi lại của camera chỉ xác định được đó là chiếc xe tải loại 3 tấn, nhưng không ghi lại được biển kiểm soát của phương tiện này.

Theo đó, Công an quận Ngô Quyền đã một mặt tiến hành rà soát các tuyến đường, bến bãi, nơi cho thuê đậu đỗ, xưởng sửa chữa xe ô tô trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh; tiến hành thu thập hình ảnh camera của nhà dân dọc các tuyến đường mà phương tiện gây tai nạn có thể đã đi qua.

Từ tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an quận Ngô Quyền khoanh vùng được xe gây tai nạn có biển số đầu 90 của tỉnh Hà Nam.

Kết hợp với Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Nam), Công an quận Ngô Quyền xác định chủ phương tiện trên Trần Văn Tuấn, SN 1992, ở thôn Hạ Muồn Cao, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tiến hành xác minh tại địa phương, cơ quan Công an được biết Tuấn cùng vợ thường xuyên đi giao hàng nông thổ sản bằng xe ô tô tải ở khu vực Hải Phòng.

Khi được mời đến làm việc tại trụ sở Công an, Tuấn đã thừa nhận phải dậy sớm để chở hàng từ Hà Nam ra Hải Phòng. Sáng 7/9, khi điều khiển xe đến trước cửa nhà số 96 Nguyễn Bỉnh Khiêm, do buồn ngủ quá nên Tuấn giật mình đánh lái vào làn xe máy, xe đạp. Sau khi va chạm, Tuấn tưởng mình va vào cành cây bên đường nên cho xe đi tiếp…

Đến nay, sau 1 tuần nỗ lực điều tra, truy tìm, Công an quận Ngô Quyền đã tìm được ra người gây tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật, giúp giải tỏa được tâm lý cho gia đình người bị nạn biết rõ được nguyên nhân cái chết của người thân. Gia đình ông Phương đã bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với Công an quận Ngô Quyền.

