Tài xế ô tô con khai lý do cầm dao chém lốp xe buýt giữa phố Hà Nội

Nam tài xế Đ khi ở hiện trường và tại cơ quan công an

Ngày 20/2, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ L.T.Đ (SN 1991, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra hành vi huỷ hoại tài sản.

Đ là tài xế ô tô con cầm dao chém nhiều nhát vào lốp xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Theo đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm, được sự vận động của công an, sáng nay, gia đình đã đưa nam tài xế tới cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận hành vi của mình.

Lý giải về hành động cầm dao chém lốp xe buýt, tài xế Đ cho hay, trước đó có xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là anh này cho rằng xe buýt tạt đầu ô tô con của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang thực nghiệm lại hiện trường và củng cố hồ sơ để khởi tố nam tài xế Đ.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ lại đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe ô tô Mazda (biển số Hà Nội) dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt (đoạn gần cầu vượt đi bộ, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm).

Người này sau đó xuống xe, cầm dao dài đi về phía xe buýt đang dừng cùng chiều rồi đe doạ tài xế xe buýt, chém nhiều nhát vào lốp chiếc xe này. Thời điểm tài xế cầm dao chém lốp xe buýt, lái xe buýt và hành khách cố thủ trong xe, dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, kính xe buýt bị xước một đoạn nhỏ, trên lốp xe hằn một vệt đen.

