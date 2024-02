Tai nạn ô tô liên hoàn trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 1 xe văng khỏi đường

Chiều 16/2, Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết, đã bàn giao Nguyễn Huỳnh Thành (SN 1995, ngụ xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cùng xe tải gây TNGT đặc biệt nghiêm trọng cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.