Tai nạn ở đèo An Khê, ô tô xếp hàng cả chục km trên Quốc lộ 19

Thi công khiến đèo An Khê gây ách tắc Trước đó vào hôm 25-1, Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê thuộc địa phận xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định bị sình lầy, các phương tiện không thể di chuyển do sụp lún, khiến đoạn đường này bị ách tắc. Đoạn đường này hiện các đơn vị đang thi công dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19. Khi đang đổ cấp phối đá dăm mặt đường, chuẩn bị thảm nhựa thì trời liên tục có mưa lớn, khiến đoạn đường đang thi công bị ngấm nước. Cùng với đó, lượng xe lưu thông nhiều khiến đường bị sụp lún, gây ra sình lầy ở một số đoạn, tuyến.