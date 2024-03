Sương mù và nồm ẩm ở miền Bắc sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12 và ngày 13/3, khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng các tỉnh ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cũng trong hình thái có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhận định thời tiết miền Bắc trong những ngày tới, cơ quan khí tượng cho hay, từ đêm 13 - 21/3, Đông Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ tại miền Bắc ở trong ngưỡng 18-24 độ C. Thời tiết ấm lên nhưng mưa phùn, sương mù tái diễn, độ ẩm cũng tăng cao khiến nồm ẩm quay trở lại.

Nguyên nhân miền Bắc có nhiều ngày mưa phùn, nồm ẩm trong tháng 3 được nhận định là do không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch đông nên gây ra mưa nhỏ, mưa phùn. Trong thời điểm có mưa phùn, nồm ẩm, người dân nên đóng kín cửa, ngăn không cho không khí ẩm vào nhà. Gia đình có điều kiện thì bật điều hòa, sử dụng máy hút ẩm…

Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong thời kỳ từ nay đến 10/4, tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 5 - 15 mm, riêng một số nơi ở khu vực tây bắc Bắc bộ, trung và Nam Trung bộ thấp hơn từ 15 - 40 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 1,5 độ C, riêng khu vực phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4; riêng khu vực Nam bộ và Tây nguyên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như nắng nóng, sương mù, dông, lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]