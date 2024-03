Sự thật về danh tính nữ tài xế được cho là mạo danh người nhà lãnh đạo Bộ Công an khi va chạm giao thông

Theo đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã cử cán bộ xuống hiện trường làm việc, phối hợp với Công an địa bàn và các đơn vị chức năng khác điều tra, xác minh.

Danh tính của nữ tài xế ô tô liên quan đến vụ việc va chạm giao thông trên phố Trần Cung.

Qua làm việc, danh tính nữ tài xế được xác định là Lương Hồng Trang (SN 1988; HKTT tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội nhưng đã chuyển khẩu về phường Phú Thượng từ tháng 8/2023). Nữ tài xế Trang hiện đang kinh doanh tự do.

Hiện trường vụ va chạm.

Nam thanh niên liên quan đến vụ việc là Nguyễn Việt Anh (SN 1999; trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hiện đang là nhân viên Công ty VNPAY.

Là nhân chứng chứng kiến toàn bộ vụ việc, anh Trần Ngọc Dung (SN 1977; trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra ngay trước quán phở của anh ở số 34 Trần Cung (phường Cổ Nhuế 1). Nam thanh niên tên Nguyễn Việt Anh sau khi ăn phở xong lên xe máy rời đi thì xảy ra va chạm với xe ô tô do Lương Hồng Trang điều khiển. Vụ va chạm dẫn tới cãi vã to tiếng ngay trên đường dù được anh Dung cùng nhiều người dân can ngăn.

Hàng trăm người hiếu kỳ đã tụ tập theo dõi vụ việc gây ùn tắc giao thông tại khu vực cũng như livestream lên mạng xã hội.

Toàn bộ diễn biến vụ việc cũng được camera an ninh của gia đình anh Trần Tuấn Anh (SN 1986), chủ cửa hàng ở số 38 Trần Cung (phường Cổ Nhuế 1) ghi lại.

Cũng theo Đội CSGT số 6, ngay tại thời điểm sau khi va chạm xảy ra, tổ công tác của Đội đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với nữ tài xế Lương Hồng Trang và xác định vi phạm mức 0,573 mg/L khí thở. Ngoài ra, việc nhiều người đăng tải thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác lên mạng xã hội dẫn đến gia tăng căng thẳng tại hiện trường khiến lực lượng CSGT phải làm việc rất vất vả.

Theo cơ quan Công an, trên không gian mạng ngoài những thông tin có nội dung tích cực, hữu ích thì cũng có không ít các thông tin mang tính tiêu cực, thậm chí vi phạm pháp luật, đăng tải, lan truyền những thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác...

Đám đông hiếu kỳ theo dõi, livestream vụ việc.

Một số đối tượng xấu còn lợi dụng mạng xã hội để che đậy danh tính, dùng tài khoản ảo để tung tin giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì thế, không gian mạng trở thành một nơi thiếu an toàn nếu người dùng không có kiến thức, không cẩn thận và tỉnh táo.

