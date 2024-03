Sẽ xử lý nghiêm các tài khoản tung tin thất thiệt về vụ va chạm giao thông trên phố Trần Cung

Với mức vi phạm nồng độ cồn 0,573 mg/L khí thở, chị Lương Hồng Trang sẽ bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 23 tháng theo điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại NĐ 123/2021/NĐ-CP.

Cán bộ CSGT làm việc với chị Lương Hồng Trang.

Đồng thời, Cơ quan Công an sẽ tiến hành giám định cơ chế hình thành dấu vết trên hai phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông, tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Sau khi va chạm, hai người xảy ra cãi vã nên thu hút hàng trăm người theo dõi sự việc. Nhiều người hiếu kỳ còn phát trực tiếp sự việc lên các nền tảng mạng xã hội.

Một số trang mạng xã hội đã đưa tin cho rằng chị Trang tự xưng là cháu của Lãnh đạo Bộ Công an. Phòng CSGT Hà Nội đã làm việc với nữ tài xế và người này khẳng định bản thân không có mối quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.

Cơ quan Công an xác định, chị Lương Hồng Trang là lao động tự do, các thông tin đăng tải trên trang một số trang báo điện tử, mạng xã hội đưa thông tin về việc chị Lương Hồng Trang là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an là không đúng.

Đội CSGT số 6 đo nồng độ cồn chị Lương Hồng Trang tại hiện trường vụ việc.

Mặc dù Công an TP Hà Nội đã trả lời rõ thông tin trên nhưng sau đó, một số tài khoản mạng xã hội vẫn cố tình tung tin nữ tài xế tên là Tô Lan Hương đã được báo chí đổi ngược tên viết tắt thành L.H.T. cùng với hình ảnh trang Facebook cá nhân có tên Lan Huong To để gây dư luận xấu. Đặc biệt, tài khoản Phan Nhất đã đăng trong nhóm “Cộng Đồng Hiểu Luật” cho rằng, người vi phạm là chị Tô Lan Hương - cháu lãnh đạo Bộ Công an. Đây là hành vi bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lãnh đạo Bộ Công an. Cơ quan Công an đã yêu cầu chủ tài khoản gỡ thông tin và xác minh để xử lý. Bản thân chị Tô Lan Hương cũng đã có thông tin khẳng định mình không vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, tiếp sau đó, cũng trong nhóm trên, tài khoản Anxim Ken lại đăng thông tin cho rằng người vi phạm được thổi nồng độ cồn qua khẩu trang, được cảnh sát hộ tống…để hướng dư luận cho rằng nữ tài xế Lương Hồng Trang được ưu ái. Thực tế, qua các clip trên mạng xã hội thì khi thổi nồng độ cồn, chị Trang kéo khẩu trang lên mũi, trực tiếp thổi bằng miệng. Ngoài ra, Cơ quan Công an đã giám định nồng độ cồn trong máu đối với nữ tài xế này, thông báo công khai mức vi phạm.

Công an TP Hà Nội cũng đã trả lời rõ việc cho chị Trang ngồi trong xe Cảnh sát để tránh việc chị này bị đám đông quá khích tấn công.

Hiện, Công an Hà Nội đang làm việc với tài khoản tung tin thất thiệt. Bước đầu chủ tài khoản thừa nhận đưa tin không có căn cứ, bịa đặt. Công an TP Hà Nội đang làm rõ để có hình thức xử phạt đối với chủ tài khoản theo quy định của pháp luật.

